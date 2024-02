Sigarette elettroniche "stupefacenti" e 800 mila dosi di hashish nel camino: sgominata banda di pusher

Un importante giro di spaccio alle porte di Roma tra San Cesareo e i Castelli Romani orchestrato da quattro pusher capaci di gestire 800.000 dosi di hashish, pari a un valore di mercato di circa 400.000 euro. Quattro le persone arrestate e quasi 50mila gli euro in contanti trovati in casa. Non solo, il gruppo trattava, oltre che a hashish e cocaina, anche sigarette elettroniche "stupefacenti", con thc pari al 90% vendute a 80 euro l'una, destinate ai giovani e ai professionisti.

È il bilancio di una indagine che in pochi giorni ha avuto una evoluzione repentina. Gli investigatori del distretto Appio coordinati dalla dottoressa Pamela De Giorgi stavano lavorando su un movimento strano a San Cesareo. I poliziotti infatti stavano monitorando un appartamento in via Maremmana che credevano fosse utilizzato come base di stoccaggio della droga da un ragazzo, invece quell'abitazione nascondeva molto di più.

Lo spaccio su Telegram

Un insolito movimento di due ragazzi di 25 anni ha permesso ai poliziotti di intervenire. I due sono stati perquisiti in auto: nascondevano 350 grammi di hashish divisi in panetti e 95 euro. Droga e soldi che insieme spesse volte significano un giro di spaccio. E così effettivamente era. I due su Telegram gestivano un gruppo di clienti vendendo "fumo".

La droga in casa e l'agenda con i nomi

In casa, invece, i due nascondevano quattro chilogrammi di hashish e marijuana, un bilancino di precisione, un coltello e un bisturi intrisi di droga, materiale per il confezionamento della sostanza, un quaderno e un block notes riportanti contabilità varia e una pistola a gas priva di tappo rosso. Inoltre, nascosti in un cassetto incastonato in una presa elettrica della camera da letto e in una cassaforte, sono stati rinvenuti oltre 46 mila euro suddivisi in banconote di vario taglio.

La filiera della droga

A quel punto i poliziotti hanno lavorato per ricostruire la filiera della droga. I due 25enne si rifornivano in un appartamento in via del Castagneto, in aperta campagna, a ridosso del parco regionale dei Castelli Romani. Lì, nella villetta di un 46enne in affitto, è scattato un secondo blitz. In casa è stata trovata altra droga, e materiale per il taglio e il confezionamento. Inoltre, non è passata inosservata una scala che consentiva l'accesso a un'altra abitazione vicina, dove faceva base un ragazzo di 22 anni. Una prima ispezione esterna ha permesso di rinvenire, in un nascondiglio del sottotetto, 16 chilogrammi di hashish di diverse tipologie e varietà, divisi in panetti di circa 100 grammi.

In casa, in una intercapedine ricavata nel muro del camino, invece sono stati trovati altri sei chili di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi l'uno, mentre in camera da letto c'erano una serie di borsoni contenenti 407 sigarette elettroniche con thc, una busta con filtri per sigarette impregnati di cocaina, e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. I quattro sono stati tutti arrestati.