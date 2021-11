A Roma e provincia 380 nuovi carabinieri in servizio. Il saluto del Generale Falferi

Sono già operativi i 380 Carabinieri neopromossi assegnati al Comando Provinciale Carabinieri di Roma. I Carabinieri, fra loro 52 donne, sono andati nelle Stazioni presenti tra la Capitale e i comuni della provincia. Il Gen.B. Lorenzo Falferi, comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma, questa mattina, ne ha incontrato una rappresentanza, presso la sede di piazza S. Lorenzo in Lucina, a cui ha rivolto un saluto di benvenuto.

I militari neo giunti contribuiranno assieme ai colleghi già in forza ai reparti, alle esigenze di sicurezza della popolazione e dei territori, assicurando sostegno e prossimità, in particolare in questo periodo ancora segnato dall'emergenza epidemiologica.

Sono giovani, preparati, ed hanno scelto di servire lo Stato. Arrivano dal 140° Corso formativo per carabinieri effettivi, intitolato, quest’anno, alla medaglia d’oro al Valor militare, carabiniere Alberto La Rocca, direttamente dalle Scuole Allievi di Reggio Calabria, Taranto, Torino, Campobasso, Roma e Iglesias. Il carabiniere non è solo un uomo in divisa, ma è soprattutto un cittadino a disposizione di altri cittadini. Essere carabiniere è una missione, questi giovani hanno tra i 21 ed i 28 anni e rappresentano il futuro dell’Arma, una carriera che per molti comincia da Roma.