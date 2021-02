Hashish "Lemon" pronto ad invadere il mercato a est di Roma , sequestrati 35 chili in un magazzino

Duecentosettanta panetti di hashish marchiato "Lemon" pronti ad invadare il mercato del quadrante est della Capitale. Sono stati i "Falchi" della Sesta Sezione Contrasto al Crimine diffuso della Squadra Mobile della Questura di Roma a scoprire il magazzino stupefacente per poi arrestare un uomo di 55 anni.

In particolare, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nella zona di Valle Martella, comune di Zagarolo, sono emersi, a seguito di specifici servizi di osservazione e pedinamento, elementi tali da far ritenere possibile che in un magazzino in zona fosse occultata un’ingente quantità di sostanze narcotiche.

In effetti gli agenti, dopo aver fatto accesso all’interno del capannone, in uso esclusivo ad un 55enne incensurato, hanno rinvenuto 270 panetti circa di sostanza stupefacente tipo Hashish, custoditi all’interno di due borsoni, per un peso complessivo superiore ai 35 chili

A fronte dell’ingente quantitativo di stupefacente l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la Casa Circondariale di Lanciano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.