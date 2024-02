Fermato in autostrada con 30 chili di hashish nel bagagliaio dell'auto

Trenta chili di hashish nel bagagliaio dell'auto e oltre 5mila euro in contanti. Il corriere è stato fermato e arrestato in autostrada. In manette un 46enne romano.

Sono stati gli agenti della sottosezione polizia stradale Roma Nord di Fiano Romano, lo scorso pomeriggio, a effettuare un controllo a un’auto con a bordo un l'uomo sull'A1, direzione nord.

I poliziotti, insospettiti dal comportamento del conducente hanno proceduto a una perquisizione personale trovandolo in possesso di una lieve quantità di sostanza stupefacente mentre, nel bagagliaio del veicolo, hanno rinvenuto uno scatolone, occultato da alcune buste di plastica, contenente numerosi panetti di sostanza stupefacente e un’ingente quantità di denaro.

Gli investigatori, a seguito di accertamenti, hanno verificato che tutta la sostanza era costituita da hashish per un peso complessivo di oltre 30 chili ed hanno e 5.670 euro cash.

Arrestato, il 46enne è stato messo a disposizione della procura della Repubblica di Rieti che ha convalidato l'arresto. L'uomo è stato quindi portato in carcere.