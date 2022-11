Cliente spaventato permette ai carabinieri di trovare la casa del pusher

Spaventato alla vista dei carabinieri ha gettato la droga appena acquistata in terra permettendo inconsapevolmente ai militari di risalire direttamente alla casa del pusher in zona IV Miglio.

In particolare, in serata, i gli uomini dell'arma della locale stazione, transitando in via al Quarto Miglio, hanno notato un uomo, identificato in un 52enne, uscire da un’abitazione che alla loro vista ha gettato a terra un involucro, poi recuperato, che conteneva dosi di hashish.

I carabinieri lo hanno fermato e hanno deciso di eseguire un controllo all’interno dell’abitazione dove hanno sorpreso un 48enne romano, proprietario dell’appartamento, trovato in possesso di 3 chili di marijuana, divisi in tre buste sigillate da 1 chilo ognuna, 6 grammi di cocaina, 23 grammi di hashish, 13 grammi di mannite, sostanza da taglio e 4 bilancini di precisione.

Il 48enne è stato arrestato mentre il 52enne è stato segnalato all’ufficio territoriale del governo di Roma, quale assuntore.