Le 27 persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza permesso. Danno da 227 mila euro

Percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. Ventisette persone che vivono al centro di Roma, nella zona di San Pietro, sono state denunciate dai carabinieri.

I militari hanno accertato che nell'anno in corso, la totalità delle persone denunciate non era in possesso del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, percependo indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo accertato in euro 227.348 euro. I 27 sono stati denunciati di indebita percezione del reddito di cittadinanza.