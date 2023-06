Droga per due milioni di euro: 27enne trovato con 231 chili fra hashish e marijuana

Droga che immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre due milioni di euro. Oltre due quintali fra "fumo" e "erba" trovati in casa di un giovane ragazzo di 27 anni. Colpo alle piazze di spaccio di Roma sud e dei Castelli Romani. Sono stati gli investigatori del commissariato di Colleferro, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di stupefacenti, a intraprendere una certosina attività di osservazione presso l’abitazione di un giovane di San Cesareo, i cui comportamenti avevano attirato l’attenzione dei poliziotti.

Nel corso del pomeriggio dello scorso 10 giugno, durante uno specifico servizio di osservazione, gli agenti hanno fermato l’uomo per un controllo, subito dopo essere uscito da casa a bordo della propria auto. Sin da subito il 27enne ha dimostrato segni di nervosismo ed evidente insofferenza per essere stato fermato.

Tale atteggiamento ha indotto i poliziotti a estendere la perquisizione presso l’abitazione del soggetto, avvalendosi dell’ausilio del raffinato fiuto di Nelly, compagna a quattro zampe di tante operazioni antidroga.

A seguito della perquisizione sono stati rinvenuti ben 212 chili di hashish e 19 circa di marijuana, occultati in diversi vani, la somma di 850 euro in banconote di vario taglio e il materiale necessario per il confezionamento e la conservazione della sostanza. A seguito della convalida, nei confronti del 27 è stata disposta la custodia cautelare in carcere.