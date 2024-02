Roma, battaglia alle bici abbandonate e cannibalizzate: rimosse 23 "carcasse" dal centro storico

Bici cannibalizzate senza sellino, ruote o manubrio, legate a elementi di arredo urbano, in pieno centro a Roma. Due ruote ormai abbandonate che sono state rimosse dalla Polizia Locale di Roma Capitale.

Gli agenti del I Gruppo Centro Storico, sulla base di diverse segnalazioni ricevute, hanno recuperato 23 bici nell’ambito di un’operazione a tutela del decoro urbano e dell'ambiente eseguita su più di una quindicina di strade del centro: mezzi a due ruote, con tanto di catene, che giacevano arrugginite alle intemperie.

Tali operazioni proseguiranno nei prossimi giorni in altre strade dove si registra il fenomeno. "I mezzi in stato di abbandono, saranno convogliati presso gli idonei siti per il corretto smaltimento", sottolinea la polizia locale.