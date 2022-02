Danneggia 23 vetture in sosta, poi lancia palo stradale contro l'auto dei carabinieri

Come una furia ha messo nel mirino decine di auto in sosta ed armato di un palo della segnaletica divelto dalla sede stradale ne ha danneggiate 23. Particolarmente agitato alla vista della gazzella dei carabinieri non solo non è scappato ma gli ha tirato contro il segnale stradale colpendola sul parabrezza. E' accaduto nella mattinata di oggi, martedì 8 febbraio, nella zona dI Termini.

I fatti sono accaduti intorno alle 9:00 quando una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina, in transito in via di Porta San Lorenzo, è stata colpita sul parabrezza, con un palo della segnaletica stradale, da un uomo di colore che aveva già danneggiato alcune vetture in sosta. I militari hanno arrestato la marcia, lo hanno disarmato e bloccato. Un carabiniere é rimasto oontuso.

L'uomo è stato portato via dai carabinieri che hanno dovuto richiedere l’intervento del 118 per contenerne lo stato di agitazione. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.