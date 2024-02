Ventidue patenti ritirate a Roma nel fine settimana

Oltre 300 violazioni accertate per superamento dei limiti di velocità alla guida, più di 800 quelle per soste irregolari, 22 patenti ritirate e 4 veicoli posti sotto sequestro: è il bilancio dei controlli da parte della polizia locale di Roma Capitale in questo fine settimana, a fronte di circa 12 mila verifiche eseguite dalle pattuglie in diverse zone della città.

Particolare attenzione alle aree interessate dalla movida, a partire dai quartieri di Trastevere, piazze più frequentate del Centro Storico, San Lorenzo, Pigneto, Campo de' Fiori, Rione Monti e Ponte Milvio. Dopo gli accertamenti effettuati dagli agenti presso locali pubblici e attività commerciali, tra cui minimarket, sono state accertate una trentina di violazioni, la maggior parte per vendita, somministrazione e consumo irregolare di bevande alcoliche.