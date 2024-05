Nel fine settimane a Roma sono state fatte 200 multe per eccesso di velocità

Nel corso dei controlli di questo fine settimana, la Polizia Locale di Roma Capitale ha riscontrato illeciti per oltre 60mila euro di sanzioni. Molte le pattuglie impegnate nei controlli per la sicurezza stradale: cinque le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e più di 200 le violazioni accertate per superamento dei limiti di velocità.

Le verifiche hanno riguardato in modo particolare le zone movida, dove gli agenti hanno svolto accertamenti presso esercizi commerciali e locali pubblici, elevando più di 50 verbali, perlopiù per consumo e vendita irregolare di alcolici, occupazioni di suolo pubblico non a norma, errata trattazione di rifiuti urbani; 6 i minimarket sanzionati perché trovati aperti alcol oltre l'orario.

Nella zona di Ponte Milvio, il gestore di un locale è stato perseguito perché sorpreso a somministrare bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

Nel corso delle verifiche mirate al contrasto degli abusi da parte delle strutture ricettive, gli agenti hanno riscontrato illeciti, pari a circa 26mila euro di sanzioni: tra le irregolarità l’aumento dei posti letto e diverse difformità strutturali. A questo si aggiunge il mancato versamento del contributo di soggiorno accertato presso due attività per un ammontare di circa 30mila euro.