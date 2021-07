Ostia, 20 auto danneggiate dai vandali: la polizia invita i residenti a denunciare

Nella notte sono state tante la auto trovate danneggiate in via Oletta. Sul caso indaga la polizia

Sono almeno 20 le auto danneggiate nella notte ad Ostia, in via Oletta. L'amara scoperta è stata fatta da alcuni residenti che, notati i vetri in frantumi, hanno visto come alle vetture erano stati staccati di netto specchietti, rigate le fiancate o rotti i finestrini (in almeno tre casi). I fatti, secondo quanto si apprendere da fonti di polizia, sarebbero andati in scena intorno alle 2 della notte di domenica 25 luglio.

Da capire se chi ha agito lo ha fatto da solo o in gruppo. I cittadini non si sentono tranquilli e chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. D'altro canto, invece, la Questura ha inviato i residenti a denunciare chi abbia subito danni alle proprie auto. Le indagini sono in corso.