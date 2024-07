Due morti a Focene, kitesurfer e bagnanti in difficoltà. La domenica nera del litorale romano

Due morti in mare e tante segnalazioni di bagnanti in difficoltà. È stata una domenica 7 luglio difficilissima per la Guardia costiera di Roma, impegnata nel controllo del litorale laziale.

Due morti a Focene

La prima segnalazione è arrivata alle 10.00 circa quando in zona Focene, sul tratto di mare antistante il lido “Poita beach”, un addetto al salvamento dello stabilimento aveva notato i movimenti di un pallone di segnalamento subacqueo. Ad un certo punto, non vedendolo più muovere, utilizzava il pattino per raggiungerlo. Una volta giunto a destinazione, l’assistente portava in superficie un subacqueo esanime. Inutili i tentativi di rianimazione. L’uomo di 55 anni, impegnato in una battuta di pesca subacquea, era deceduto presumibilmente colto da malore mentre si trovava in immersione.

Sul posto presenti i carabinieri e la pattuglia “Mare e laghi sicuri 2024” per gli accertamenti del caso, e due mezzi nautici della Guardia Costiera di Roma-Fiumicino, già impegnati nei pattugliamenti in mare lungo il litorale di giurisdizione nell’ambito della medesima operazione. Si sono quindi cercati altri subacquei nonostante le condizioni meteomarine non favorevoli.

Nella tarda mattina una nuova segnalazione da parte dei familiari di un altro subacqueo, uscito in mare alle 7:30 dal Lido “Kabiria” di Focene, privo di pallone di segnalazione. Due mezzi si sono dedicati alle ricerche. Agli accertamenti da terra ha provveduto la pattuglia della Guardia Costiera di Fiumicino “Mare e laghi sicuri 2024” e veniva chiesto, inoltre, l’intervento dei sommozzatori e di un elicottero dei vigili del fuoco. Alla fine, alle 13:40, su segnalazione del personale della guardia costiera presente a terra, veniva ritrovato il sub dispero, purtroppo senza vita: si tratta di un uomo di 57 anni, riconosciuto dai parenti presenti sul posto.

Il cordoglio del sindaco Baccini

"Ho appreso con profondo dispiacere che due delle emergenze riscontrate ieri sulla nostra costa hanno avuto un tragico epilogo, nonostante gli sforzi di soccorso da parte del personale del 118 e di tutti gli operatori di salvataggio. Il mio pensiero e quello di tutta la comunità di Fiumicino, va ai familiari dei subacquei, ai quali porgo le più sentite condoglianze e mi stringo con affetto. - dichiara il Sindaco Mario Baccini - Durante la domenica altre segnalazioni, fortunatamente risolte senza ulteriori incidenti gravi, hanno richiesto l'intervento della Guardia Costiera. Invito pertanto tutti i nostri cittadini ed i turisti che in questi giorni affollano le nostre spiagge a prestare la massima attenzione quando si trovano in mare. Le condizioni meteomarine possono cambiare rapidamente, rendendo pericolose anche le attività più comuni. È essenziale informarsi preventivamente sulle condizioni del tempo ed assicurarsi di avere tutte le dotazioni di sicurezza necessarie. Importante inoltre rispettare sempre i segnali di pericolosità, come le bandiere rosse, e non allontanarsi eccessivamente dalla riva. Ringrazio la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, le associazioni di salvataggio e tutto il personale degli stabilimenti balneari e dei circoli nautici per il loro instancabile impegno e la loro prontezza nel rispondere alle emergenze di ieri. La loro dedizione è fondamentale per la sicurezza del nostro litorale".

Richieste di soccorso

Sono arrivate anche segnalazioni di kitesurfer in difficoltà. Uno nel mare antistante il “Tinga beach”, in località Torvaianica. L’altro, nello specchio d’acqua antistante il lido “Peppino a mare” di Ostia. In entrambi i casi i due bagnanti riuscivano a mettersi in salvo da soli.

Bagnanti in difficoltà Castelporziano

A Castelporziano, al 7° cancello, c’è stato bisogno dell’intervento del personale di salvataggio per mettere al sicuro alcuni bagnanti in difficoltà. Situazione molto rischiosa visto che, in un primo momento, non riuscivano ad essere raggiunti dagli addetti al salvamento del vicino lido ed addirittura dai cani. La sala operativa della Guardia Costiera di Fiumicino dirottava la motovedetta CP 831 verso il punto dell’emergenza e la pattuglia terrestre “Mare e laghi sicuri.2024”. Quest’ultima assisteva all’avvenuta messa in sicurezza dei bagnanti da parte del personale di salvataggio del posto.

Maggiore prudenza

La Guardia Costiera di Roma e tutti i suoi uffici dipendenti hanno voluto ribadire come la prudenza non sia mai troppa. “L’atteggiamento nel praticare le attività balneari, ricreative e sportive, così come quelle professionali, deve essere improntato alla massima sicurezza – si legge in una nota - iniziando dall’informarsi direttamente sulle condizioni meteorologiche ed evitando di uscire in mare quando sia le previsioni che le condizioni in atto sono sfavorevoli. È necessario munirsi sempre di tutte le dotazioni e di tutti gli accessori di sicurezza e segnalazione, soprattutto per le attività di immersione subacquea, anche evitando di praticare ogni attività in mare potenzialmente a rischio se non in perfette condizioni fisiche”.

I bagnanti, in particolare, “dovranno sempre tenere presenti i segnali di pericolosità presenti negli stabilimenti balneari, come le ben note “bandiere rosse” e ricordare di non allontanarsi eccessivamente dalla battigia, restando entro il limite delle cosiddette “acque sicure” (1.60 metri di profondità), evitando di tuffarsi in mare in corrispondenza dei cosiddetti “corridoi di lancio” riservati alle imbarcazioni/mezzi da diporto e comunque in condizioni di mare sfavorevole; e ciò a maggior ragione se ci si trova su spiagge libere che non sono interessate dal servizio di salvamento”. In caso di necessità si può chiamare il numero di emergenza della Guardia Costiera 1530.