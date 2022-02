Diciannovenne accoltellato in strada: "Preso alla schiena, non so chi sia stato"

Accoltellato alla schiena e alle gambe. Ferite non gravi che però hanno costretto un romano di 19 anni alle cure all'ospedale Vannini di Roma, con una prognosi di 20 giorni. La polizia indaga su una aggressione avvenuta nella serata di martedì scorso, alle 21:30, sulla circonvallazione Tuscolana.

Il ragazzo ferito, trovato sanguinante in strada e soccorso dal 118, ascoltato dagli inquirenti non avrebbe collaborato alle indagini. Stando a quanto appreso, infatti, il giovane avrebbe raccontato di essere stato sorpreso alle spalle da un uomo. Non lo avrebbe visto quindi, così come non conoscerebbe i motivi della violenza. Chi lo ha colpito non è escluso che sia fuggito con l'aiuto di un complice. Indaga la polizia.