Un 18enne è precipitato dall'ex fabbrica penicillina, era entrato per scattare foto per i social

È precipitato da 6 metri d'altezza. Di notte, insieme ad alcuni amici, era entrato nell'edificio dell'ex fabbrica di penicillina, stabile su via Tiburtina 1040 a Roma più volte occupato e sgomberato.

Il solaio però ha ceduto e il ragazzo, un diciottenne, è precipitato intorno alla mezzanotte. Soccorso dal personale del 118 è stato portato all'Umberto I dove è stato ricoverato in gravi condizioni con fratture alle costole. Non sarebbe in pericolo di vita. Il 18enne e i suoi amici, secondo quanto appresso, erano intenzionati a scattarsi delle foto da pubblicare sui social, ma uno dei tre ragazzi è precipitato. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di San Basilio e della compagnia di Monte Sacro che indagano.