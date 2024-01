Capodanno a Roma, scoppia petardo: 17enne in prognosi riservata

È ricoverato in gravi condizioni, cosciente, ma comunque in prognosi riservata, un ragazzo di 17 anni arrivato al Campus Biomedico dopo essere rimasto ferito, durante i festeggiamenti di Capodanno, in zona Trigoria a Roma. Il ragazzo avrebbe riportato danni al viso. Sul caso indaga la polizia di Stato. Sale dunque a 17 il bilancio totale dei feriti nella capitale e in provincia. Tra questi un 24enne un 45enne hanno perso le mani in seguito all'esplosione di botti.