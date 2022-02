Algero Corretini condannato: per 1727Wrldstar quattro anni in primo grado per aver picchiato la ex

Stavolta di fronte a lui non c'è il muro, ma la condanna, a quattro anni. Algero Corretini, noto su instagram come 1727Wrldstar, è stato ieri condannato a quattro anni in primo grado per aver minacciato e picchiato la sua ex.

E' stato lui stesso a dare notizia del provvedimento, al quale si sommano anche i 20.000 euro di risarcimento. "Per fortuna è il primo grado, ne riparleremo poi", ha commentato nelle storie. Ore dopo ha ribadito più volte: "Sì ho preso 4 anni". E nel postare la notizia, ha usato come sottofondo "Il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano, come ad esorcizzare la notizia.

Corretini è libero da un paio di mesi, dopo aver trascorso 9 mesi in carcere. Il 22 gennaio del 2021 fu arrestato per aver picchiato e minacciato la compagna dell'epoca. La donna fu trovata in casa dai carabinieri in stato di choc, sanguinante e stremata . Secondo quanto emerse dai racconti della donna ai militari, 1727 l'aveva già picchiata in passato. Diverse volte. Episodi violenti che lei, però, non aveva mai voluto denunciare.

Portato a Rieti, Corretini è rimasto in carcere fino a fine ottobre. Da allora è libero ed ha anche ripreso la sua attività di influencer, con marchi che hanno scelto di affidarsi a lui per farsi conoscere.

1727 wrldstar, questo il suo nickname sui social, ha un passato da rapper sotto al nome d'arte di Esak, ma solo con il video virale, con l'incidente in diretta dopo aver "preso il muro fratellì" ha avuto l'agognata celebrità. Da lì un crescendo di interviste radiofoniche e dirette.