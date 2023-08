Due giovani di 17 e 19 anni truffano anziana fingendo l'arresto della nipote

Hanno inscenato il finto arresto di una nipote e così hanno provato a truffare un'anziana di 95 anni. Due giovani di 17 e 19 anni, provenienti da alcuni comuni dell'hinterland di Napoli arrivati a Roma con un'auto a noleggio, sono finiti nelle maglie dei controlli dei carabinieri di San Basilio e arrestati in flagranza di reato dopo una indagine.

I militari sono arrivati a loro mentre stavano facendo un controllo anti spaccio. I due, scambiati in un primo momento proprio per pusher, sono stati agganciati dai militari e seguiti fino a via Talli, nel quartiere di Fidene. Li hanno visti scendere dall'auto e avviarsi verso una palazzina e citofonare a un interno per poi scappare una volta notata l'auto dei carabinieri. Fuga che è durata pochi metri.

I militari hanno raggiunto subito la vettura con i due a bordo. Ci sono voluti pochi minuti per capire che non avevano nulla a che fare con la droga, ma erano arrivati lì per mettere a segno una truffa. Da lì a poco i militari hanno individuato l'abitazione dove con ogni probabilità i due erano diretti. Ovvero l'abitazione di un'anziana di 95 anni che ha confermato che poco prima era stata contattata telefonicamente da una donna, che si era spacciata per la nipote, e che avrebbe dovuto consegnare la somma di 400 euro, per evitarne l'arresto.

Soldi che avrebbe dovuto dare a un uomo che da li a poco si sarebbe presentato a casa. L'anziana non convinta della telefonata si è rivolta subito al figlio che vive proprio sopra il suo appartamento e con lui hanno subito contattato il 112, senza pensare che pochi minuti dopo i militari si sono materializzati con i due fermati.

Entrambi sono stati accompagnati in caserma e successivamente. Il 17enne denunciato e affidato ai genitori, il 19enne invece è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di San Basilio, e successivamente condotto presso le aule di piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto disposto per lui l’obbligo di dimora nel comune di residenza.