Fermato a un posto di blocco: nell'auto 3 chili di hashish, altri 14 in casa

Viaggiava di notte a bordo della sua auto con 3 chili di hashish e quasi tre etti di cocaina, soltanto un anticipo di quanto i carabinieri hanno poi trovato a casa sua durante la perquisizione domiciliare: altri 14 chili di "fumo" e alti 150 grammi di cocaina.

L’uomo, un 48enne di Guidonia, è stato arrestato. A fermarlo per un controllo i carabinieri della Stazione di Settecamini, che li hanno intercettato a un posto di blocco notturno in via Bonaiuti. Dopo il ritrovamento della droga in auto (e di 360 euro in contanti) i militari hanno deciso di perquisire anche l’abitazione trovando il resto.

Il 48enne è stato quindi prima sottoposto agli arresti domiciliari, e poi portato in tribunale per la direttissima, al termine della quale è stato convalidato l’arresto. Alla luce della quantità di droga trovata è stato inoltre disposta la misura cautelare in carcere in attesa di processo.