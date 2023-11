A Roma c'è un 15enne che rapina le donne

Ha rapinato le donne strappandole le collane che portavano al collo. Scippi in vecchio stile per un 15enne che ha messo segno tre colpi. A mettere fine alle sue scorribande sono stati i carabinieri della stazione Prenestina e della stazione di Roma San Giovanni che lo hanno arrestato.

L'ultimo colpo quello subito da una ragazza il pomeriggio dell'8 ottobre scorso. La vittima si era presentata ai carabinieri denunciando che mentre stava camminando in via Sannio con il proprio fidanzato era stata raggiunta alle spalle da un giovane che, correndo, le aveva strappato la collanina d'oro che indossava, per poi fuggire. Altre persone avevano notato la scena e avevano rincorso il giovane tentando di bloccarlo senza riuscirci, facendogli però abbandonare a terra la refurtiva.

Le indagini hanno permesso di risalire al giovane minorenne che è indiziato di essere il responsabile di altri due furti simili. Uno ai danni di una 66enne originaria delle Filippine che lo scorso 9 settembre mentre prendeva l'ascensore per rientrare in casa era stata avvicinata alle spalle da un giovane che le aveva strappato la collanina in oro e l'altro ai danni di una 28enne italiana che lo scorso 10 settembre era stata fermata in strada con una scusa da un giovane che poi le strappava due collanine in oro che portava al collo.

Su richiesta della procura dei minori, per il 15enne è stato ottenuto un provvedimento cautelare con i carabinieri che lo hanno accompagnato presso una comunità nella provincia di Roma. Le indagini continuano accertare eventuale coinvolgimento dell’indagato in altri episodi dello stesso tipo.