Roma, cade dalla finestra del terzo piano: gravissimo 15enne

È in gravi condizioni un ragazzo di 15 anni, caduto dalla finestra del terzo piano del suo appartamento, al centro di Roma, a pochi metri da via del Corso. Il giovane era in casa con i suoi genitori quando, per motivi ancora da appurare, è precipitato in strada, perdendo l'equilibrio dal balcone.

È quanto successo intorno alle 11 di oggi. Sul posto il personale medico del 118 e i carabinieri. Il 15enne è stato portato con urgenza all'ospedale Bambin Gesù di Roma dove è ricoverato in condizioni gravi. I militari, dopo aver ascoltato i genitori del giovane, hanno iniziato le indagini per ricostruire quanto accadauto. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.