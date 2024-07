Esquilino, nel ristorante 150 chili di cibo mal conservati

Una multa da 4.500 euro al titolare e 150 chilogrammi di alimenti non tracciati. È quanto hanno trovato in un ristorante dell'Esquilino i carabinieri dei nas e della compagnia Roma Centro. Al titolare del locale è stata contestata la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp, la mancata tracciabilità degli alimenti e le carenze igienico sanitarie.

I controlli hanno riguardato tutt l'area della stazione Termini, piazza Indipendenza, via Giolitti, piazza dei Cinquecento e zone limitrofe. Durante il pattugliamento, in via Manin, i militari hanno trovato anche un uomo con 25 grammi di hashish nascosti nei calzini e una 42enne romena, senza fissa dimora, trovata senza giustificato motivo in possesso di un paio di forbici di 24 centimetri.