La droga per lo spaccio nascosta tra i contatori del gas o sotto il marciapiede: 15 arresti

A Roma la droga non manca mai e per venderla bisogna sempre nasconderla, tenerla a portata di mano. Le piazze sono ormai divise in due categorie, quelle "aperte" e quelle "chiuse", come raccontato nella Narcomappa aggornata della città.

Ci sono i quartier generali fuori e al limite del confine con il grande raccordo Anulare che riforniscono la Capitale. Poi ci sono le piazze "aperte", quelle senza padroni in cui con il contatto giusto si può acquistare e rivendere qualunque sostanza. A testimonianza che la dose, a Roma, si trova ovunque. Negli ultimi giorni i carabinieri, in diversi quartieri, hanno arrestato 15 persone e sequestrato centinaia di dosi di sostanze stupefacenti. In totale un chilo di hashish, 175 grammi di cocaina, 1 grammi di crack e circa 2.000 euro in contanti. "Merce" che veniva nascosta nei posti più impensabili come i ciottoli sotto i marciapiedi, gli sportelli del gas e le panchine.

Lo spaccio a Roma nord

Nel quartiere Nuovo Salario, un 42enne originario della provincia di Verona è stato fermato e notato dai carabinieri di Montesacro al volente di un'auto. Una volta fermato in via Ezio Pinza al termine di un controllo, è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina e 790 euro in contanti. Poco più tardi, sempre nello stesso quartiere, è finito in manette un 49enne romano. È stato trovato in possesso di tre involucri di cocaina e circa 260 euro, che sono stati sequestratati, poiché ritenuti provento di pregressa attività illecita.

Gli arresti a San Lorenzo, Esquilino e Garbatella

In via Manin, all'altezza dell'angolo con piazza dei Cinquecento, un 32enne egiziano è stato notato dai militari dell'Arma di piazza Dante mentre camminava a piedi con atteggiamento sospetto. Nascondeva 14 grammi di hashish. Un romano di 21 anni, già sottoposto all’obbligo di firma in caserma, invece è stato fermato a San Lorenzo mentre cedeva a due italiani una dose di hashish. Sottoposto a controllo aveva in tasca un grammo e mezzo di hashish e circa 186 euro, ritenuti provento di spaccio.

Qualche ora dopo, sempre i carabinieri di San Lorenzo hanno notato presso il parco dei Caduti 19 Luglio 1973 un cittadino di 25 anni, originario della Guinea, già noto alle forze dell’orine, mentre cedeva una dose di hashish a un acquirente straniero che, è stato identificato e segnalato alla prefettura di Roma. Dietro la panchina dove il 25enne era seduto, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato sei dosi di hashish.

A Garbatella, in piazzale 12 Ottobre 1492, un 26enne è stato bloccato mentre cedeva in cambio di denaro un involucro di cocaina.. Bloccato e perquisito, il 26enne è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di polvere bianca, una bustina contenente circa 7 grammi di hashish e 75 euro circa in contanti.

Lo spaccio in periferia

Arresti che si sono susseguiti anche in periferia. In via Cassia è stato arrestato un 20enne originario dell’Ecuador e un minore italiano. Fermati per un controllo, sono stati trovati in possesso di 29 dosi di cocaina e 202 grammi di hashish. Sempre i carabinieri di Roma La Storta, questa volta in via Eligio Possenti, hanno arrestato in flagranza una donna romana di 27 anni che nascondeva in casa 26 dosi di cocaina, quasi un chilogrammo di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. In via Giorgio Morandi, invece, un cittadino tunisino di 31 anni è stato fermato mentre cedeva una dose di crack in cambio di 20 euro a un cliente. Il puhser nascondeva anche una dose di cocaina e 200 euro appena guadagnati.

Le piazze sempre attive

Indagini e arresti anche nelle piazze dello spaccio sempre attive della Capitale. Al Quarticciolo, i carabinieri di Tor Tre Teste hanno arrestato un romano di 24 anni e un tunisino di 19 anni. I due avevano nascosto la droga per lo spaccio in un vano adibito a contatore del gas. Immediatamente bloccati, a seguito di un controllo più approfondito anche nel luogo di occultamento della droga, i Carabinieri hanno rinvenuto 31 dosi di cocaina, oltre a 160 euro.

Infine, aTor Bella Monaca, in poche ore sono finite in manette tre persone. Nel primo caso, in via Camassei, un cittadino tunisino di 18 anni e un cittadino romano di 37 anni, sono stati sorpresi dai carabinieri di Tor Bella Monaca subito dopo aver ceduto per 20 euro, un involucro di cocaina a un acquirente che è stato segnalato alla prefettura. Dopo una perquisizione, i due sono stati trovati con altri due grammi circa della medesima sostanza e di circa 160 euro, mentre in via dell’Archeologia, gli stessi carabinieri hanno sorpreso un tunisino di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, con 21 involucri di hashish e lo hanno arrestato.