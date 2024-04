Portata in una baracca e fatta ubriacare, 14enne in ospedale. Accertamenti su possibili violenze

In stato confusionale ha avvicinato una pattuglia della polizia locale che, dopo averla tranquillizzata, ha allertato i soccorsi per portarla all'ospedale Bambino Gesù. Qui sono in corso accertamenti su eventuali vessazioni o violenze. Vittima una ragazzina appena 14enne di nazionalità serba residente nel campo di via di Salone. Cosa sia accaduto all'interno della baraccopoli al confine tra i municipi IV e VI è in corso di accertamento da parte del VI gruppo della polizia locale di Roma Capitale.

Cosa sappiamo su quanto accaduto in via di Salone

In particolare, secondo quanto riferito dal sindacato di polizia locale Sulpl Roma, due maggiorenni avrebbero convinto la ragazzina a seguirli all'interno di una baracca e qui l'avrebbero convinta a bere degli alcolici che le avrebbero causato un malore. Una versione al momento non confermata dal comando generale che in una nota ufficiale spiega: "gli agenti, allertati i servizi sociali del Municipio e svolto le prime verifiche all'interno del campo per appurare presunti atteggiamenti vessatori nei confronti della minore, stanno svolgendo le ulteriori indagini per ricostruire i fatti".

Dalla stessa nota si apprende che la ragazza "non presentava segni di aggressione o percosse". Si attendono quindi gli accertamenti del Bambino Gesù sulle eventuali violenze. Secondo quanto appreso da RomaToday da fonti qualificate i fatti sarebbero avvenuti in un contesto complesso, all'interno di nuclei familiari già attenzionati dai servizi sociali.

Il commento del sindacato di polizia locale

L'episodio ha trovato il commento di Marco Milani, segretario romano del Sulpl: "Nonostante gli sforzi e la presenza ormai prevalente e quotidiana delle donne ed uomini della Polizia Locale di Roma Capitale, la mancanza di oltre 3500 unità in organico inizia purtroppo a farsi sentire ed a ben poco serviranno le prossime 800 assunzioni per garantire servizi che come abbiamo visto, spaziano dalla viabilità al controllo dei campi nomadi, passando per la lotta al degrado, il presidio dei tesori turistici ed il contrasto al commercio abusivo. Chiediamo ad amministrazione e governo di fare uno sforzo per garantire a Roma Capitale un Corpo numericamente in grado di garantirle la sicurezza che merita anche e soprattutto per le fasce sociali più deboli quali appunto le realtá dei campi nomadi e delle periferie".