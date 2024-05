Scomparsa da casa a 14 anni, trovata dopo 24 ore

Sono state ore di apprensione per i familiari di una ragazza di 14 anni scomparsa da casa dal pomeriggio di martedì 14 maggio. Di lei non si sono avute notizie per 24 ore.

Verso le 22 di mercoledì sera la giovanissima che aveva fatto perdere le sue tracce uscendo dalla sua casa di Bellegra, cittadina nel sud della provincia di Roma, è tornata a casa.

Poco prima del suo ritorno, da quello che si apprende dalla prime ricostruzioni, la ragazzina che frequenta la terza media ha riacceso il cellulare ed una sua amica le ha detto che la stavano cercando in tutti i modi e che i suoi familiari si erano anche rivolti alla trasmissione Rai 'Chi l'ha visto?' lanciando un nuovo appello dopo quello fatto girare sui social dalla serata di ieri sera.

Il lieto fine si è consumato con un bell'abbraccio con i familiari e con un grande sospiro di sollievo da parte della mamma, del papà e del fratello che l'aspettavano a casa con trepidazione.

Articolo aggiornato alle 6 del mattino del 16 maggio