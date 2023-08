Fa il bagno all'alba e scompare in mare. Quattordicenne rischia di annegare

Un bagno all'alba che per poco non si è trasformato in tragedia. Protagonista una quattordicenne che, all'altezza della spiaggia del primo cancello sulla via litoranea, si è tuffata in mare per un bagno. Con lei amici e suo cugino. E' stato quest'ultimo, non vedendola rientrare, ad allertare i soccorsi.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco. Un sommozzatore, individuando una persona in acqua si è buttato, raggiungendola a nuoto e portandola quindi a riva, in salvo. La giovane è stata quindi affidata alle cure dei sanitari, con il 118 che l'ha trasportata al Bambino Gesù.