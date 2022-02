Tredicenne presa a calci e pugni da tre coetanei davanti scuola

Picchiata da tre bulli che l'hanno aspettata davanti all'ingresso di una scuola media ad Ardea, vicino Roma. Vittima una ragazzina di 13 anni finita in ospedale dopo essere stata aggredita dal gruppetto di giovani, alle 8.30 di giovedì mattina. La piccola, non grave, è stata portata al Sant'Anna di Pomezia e ha riportato ferite fisiche guaribili in cinque giorni.

Ieri, all'ora di pranzo, il padre ha sporto denuncia presso i carabinieri della stazione di Ardea. Secondo l'uomo la figlia, che abita vicino Aprilia, in provincia di Latina, sarebbe vittima di stalking da parte di alcuni ragazzi. Non è escluso che forse sarebbero stati proprio questi ad averla picchiata.

I tre compagni che l'hanno aggredita, ad ogni modo, hanno preso a calci e pugni la 13enne in un parcheggio non lontano dal cancello d'ingresso della scuola media. Secondo i genitori, la figlia era già da giorni vittima di atti di bullismo, tra cui messaggi e prese in giro in classe. Due dei tre minori, considerati responsabili dell'aggressione, sono stati già identificati dai carabinieri. La giovane vittima, invece, potrebbe essere sentita presto in audizione protetta per far luce sulla vicenda.