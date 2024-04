Stretta sulla movida, a Roma ritirate 13 patenti per guida in stato di ebbrezza

Continuano i controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale sui fenomeni legati alla malamovida, con particolare attenzione alle strade e ai quartieri con il maggior numero di locali e avventori.

Verifiche mirate, nella notte di venerdì e sabato, sulla vendita e il consumo di alcolici in strada, in orario e nelle modalità vietate dal Regolamento di Polizia Urbana, con 25 persone sanzionate. Le maggiori irregolarità sono state accertate nella zona di Trastevere, Ponte Milvio e San Lorenzo.

Controlli anche all’interno dei locali, con circa 100 violazioni riscontrate per somministrazione di bevande da asporto, maggiori occupazioni di suolo pubblico, attività ricettive irregolari, mancato rispetto delle prescrizioni in materia igienico sanitaria e per quanto concerne la trattazione dei rifiuti. Dieci i minimarket chiusi perché trovati aperti oltre l’orario consentito.

Sul fronte della sicurezza stradale nel fine settimana le pattuglie della Polizia Locale hanno svolto una serie di posti di controllo sulle strade a maggior scorrimento della Capitale, con attenzione alla guida in stato di ebbrezza o con una velocità superiore ai limiti consentiti: oltre 300 gli illeciti rilevati e 13 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. A queste si aggiungono un centinaio di ulteriori violazioni per soste ad intralcio.

Sabato sera, invece, decine le pattuglie impiegate anche per la 'Notte della solidarietà', il censimento delle persone senza fissa dimora sul territorio comunale. Diversi i punti di presidio, dal centro cittadino alla periferia, con agenti di supporto ai volontari.