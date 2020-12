VIDEO | Ostia, la forza del mare inonda l'Idroscalo: 12 evacuati. Allestiti 50 posti letto in una scuola

Dodici persone salvate, tra cui un minorenne, e 50 posti letto allestiti nella scuola Garrone di Ostia per ospitare le famiglie evacuate. E' questo il bilancio delle intense ore tra il 28 e il 29 dicembre nella zona dell'Idroscalo, letteralmente allagata a seguito di una burrasca.

Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, il vento forte che ha colpito Roma (due i feriti in città per alberi caduti) ha agitato il mare che non è stato arginato dalla scogliera. Tante le famiglie che hanno visto le loro case allagate.

Gli agenti della sezione sicurezza della questura del X distretto Ostia e della Squadra Fluviale sono così intervenuti usando i fuoristada 4x4 e un gommone in dotazione hanno raggiunto le case portando in salvo a spalla 12 persone, alcune non deambulanti.

Sono stati inoltre salvati anche alcuni cagnolini. Cinque persone sono state state anche portate in ospedale dalle ambulanze del 118 mentre le altre sono state prese in carico dalla Protezione Civile.

Secondo i dati della polizia locale di Roma Capitale, risultano evacuate undici persone più un minore per le quali sono state attivate dal X Municipio le procedure per l'assistenza alloggiativa. La Polizia Locale, per motivi di sicurezza, ha anche chiuso via delle Canoe e via della Carlinga. In caso di necessità si procederà con altre chiusure.

Non solo, è stata richiesta dal Dipartimento Protezione Civile Roma Capitale la messa a disposizione di 50 posti letto nella Scuola Garrone di Ostia per ospitare le famiglie evacuate.

Il Roe della protezione civile grazie alla sua struttura basata su Colonna Mobile è stato in grado, nell'arco poche decine di minuti, di impiegare mezzi, attrezzature e risorse per fare fronte all'emergenza e allestire le strutture di accoglienza.