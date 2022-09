Villetta distrutta da un incendio: trovati 11 cani morti

Una villetta distrutta e una scena raccapricciante davanti ai vigili del fuoco e ai carabinieri intervenuti: i resti di undici cani, completamente carbonizzati. Siamo a Mazzano Romano dove nella notte tra mercoledì e giovedì è andata a fuoco una villetta (qui la notizia). Fiamme che hanno distrutto l'abitazione, danneggiando quella adiacente.

La struttura, adibita, secondo quanto risulta ai carabinieri, a ricovero rieducativo per cani, al suo interno vedeva la presenza di undici cani privi di vita. Spiega l'asl Roma 4 che sono stati trovati " chiusi all'interno di una stanza, tra le macerie distrutte dal fuoco, i resti di undici cani, alcuni liberi, altri rinchiusi all'interno di gabbie metalliche di ridotte dimensioni. A causa delle condizioni dei resti, è stato possibile identificare solo due degli animali".

La proprietaria, spiega anche ancora la asl, ha riferito "della presenza nell'abitazione di 14 cani, uno dei quali era riuscita a mettere in salvo, mentre all'esterno dell'abitazione sono stati rinvenuti alcuni recinti con cucce e altri 6 cani fortunatamente in buone condizioni".

Secondo quanto si apprende dai carabinieri i cani erano in parte della proprietaria e in parte di terzi, ai quali verranno restituiti quelli ancora in vita.