Tassisti e Ncc a caccia di clienti in aeroporto senza rispettare le regole: 10 multati

Procacciavano clienti tra i passeggeri e mentre lasciavano chi aveva già pagato in aree di sosta non consentite. Manovre non consentite che sono costate sanzioni a dieci tassisti e conducenti Ncc, pizzicati dai carabinieri che hanno controllato le zone antistanti l'aeroporto di Fiumicino e quello di Ciampino.

In particolare, i militari della stazione Aeroporto di Fiumicino hanno sanzionato ben 8 autisti Ncc, sorpresi nei pressi dei terminal arrivi 1 e 3, mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri al di fuori degli stalli. I conducenti sono stati multati per circa 16.512 euro.

I carabinieri dell'aeroporto di Ciampino, invece, hanno sanzionato due tassisti, sorpresi mentre lasciavano scendere dai loro mezzi i relativi clienti in un’area di sosta non adibita a corsia di accosto, per un importo di circa 4.128 euro.