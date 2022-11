Colleferro calcio, la convinzione di mister Ciotoli: “Siamo sulla strada giusta”

Colleferro (Rm) – L’Under 19 Elite del Colleferro ha messo altri tre punti in cascina. Nel match dell’ultimo turno di campionato i rossoneri di mister Pino Ciotoli hanno sbancato il terreno dell’Atletico 2000 per 1-0 grazie al gol firmato da Davide Parente. “Una partita difficile, non giocata benissimo da entrambe le squadre, anche se le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Una volta in vantaggio, abbiamo dovuto fare i conti con l’espulsione abbastanza ingiusta di Di Placido a circa mezz’ora dalla fine. Lì la squadra si è compattata e ha lottato, ma loro non hanno creato moltissimo e noi siamo riusciti a portare a casa i tre punti”. Il ruolino dell’Under 19 Elite del Colleferro non conosce mezze misure con tre vittorie e tre sconfitte nelle prime sei partite: “Ma potevamo avere qualche punto in più se ripenso alle sfide contro l’Accademia Sporting Roma e col Montesacro, ma l’avvio di campionato è positivo. Dei ragazzi non mi posso lamentare anche se sappiamo che c’è tantissimo da lavorare. Il gruppo è composto prettamente da ragazzi nati nel 2005 e quindi l’obiettivo è quello della salvezza da raggiungere il prima possibile. Comunque siamo sulla strada giusta, dobbiamo ragionare partita dopo partita”. Nella prossima a Colleferro arriverà l’Audace: “Un altro match molto complicato. Loro hanno 13 punti e in estate hanno allestito una squadra molto buona allestita affidandola a un mister come Fazi che è molto preparato. Noi, però, con le squadre più forti rendiamo meglio: posso assicurare che non avranno vita facile”. La chiusura di Ciotoli è sui motivi che l’hanno spinto a Colleferro: “Gli ultimi due anni li ho fatti tra Paliano (Under 19 Elite) e Artena (Under 19 nazionale). Qui ho trovato una società molto organizzata che tiene tantissimo ai giovani. Lo scopo principale è di far salire qualche ragazzo in prima squadra e poi ottenere la permanenza in categoria. Il responsabile del settore giovanile Luca Di Placido è stato mio compagno di squadra a Colleferro e quindi l’ho ritrovato con grande piacere. Questa, inoltre, è una piazza importante a cui non si poteva dire di no”.