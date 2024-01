Vinòforum 2024 si prende il centro di Roma. La 21esima edizione in programma al Circo Massimo

Roma sempre più città del vino e il vino è sempre più al centro di Roma. Non solo metaforicamente. Sì, perché quest’anno Vinòforum, la più grande manifestazione dedicata al vino del centrosud Italia si svolgerà nel cuore della Capitale, al Circo Massimo dal 17 al 23 giugno. L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa di apertura di Vinòforum Class, la preview che ha ottenuto un grandissimo successo sia nei numeri che nell’interesse riscontrato dal trade capitolino e dal pubblico di appassionati.

Presentazione in grande stile, aperta con un breve saluto da parte di Emiliano De Venuti, ceo e co founder dell’evento, che poi ha lasciato la parola ad Alessandro Scorsone, uno dei più importanti sommelier italiani. “Per me e per tutto il team di Vinòforum – ha affermato Emiliano De Venuti, organizzatore della manifestazione - è un grande piacere poter svelare la nuova location, una notizia tanto attesa dal pubblico quanto dagli addetti ai lavori. La scelta del Circo Massimo come palcoscenico della nuova edizione, fa parte di un progetto che Vinòforum condivide con le istituzioni del territorio e che vede il Lazio diventare hub strategico per un comparto che - solo a Roma - conta oltre 40mila imprese tra agricoltura, industria, distribuzione e ristorazione. Con Vinòforum, il Circo Massimo diventerà non solo un luogo unico per la promozione delle eccellenze del territorio e di tutto il Made in Italy ma si inserirà in un’ottica di fruizione e promozione dell’offerta turistica capitolina.”.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti: Sabrina Alfonsi, assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Giancarlo Righini, assessore bilancio, programmazione economica, agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, Parchi e Foreste e Massimiliano Raffa, commissario straordinario ARSIAL.

“Saremo presenti a Vinòforum – ha sottolineato Sabrina Alfonsi, assessora all'agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti - per sottolineare da un lato l'importanza strategica che il territorio della Capitale e della sua città metropolitana ricoprono per il settore vitivinicolo ed enoturistico, a partire dal ruolo che sta svolgendo il nostro Consorzio Roma DOC, e dall'altro per segnalare, ai produttori e alle realtà imprenditoriali del settore, che le istituzioni del territorio nel loro complesso sono al loro fianco”.

“Sono felice di annunciare la presenza della Regione Lazio a Vinòforum – ha dichiarato Giancarlo Righini, assessore blancio, agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, parchi e foreste – in un contesto di assoluta eccellenza nel quale vogliamo ribadire il nostro impegno nel promuovere la viticoltura di qualità. Attraverso iniziative mirate ed efficaci intendiamo sostenere la crescita e la visibilità delle nostre aziende, promuovendo una produzione sostenibile e di alta qualità che rifletta l'identità unica della nostra regione”.

"Abbiamo stanziato 300 milioni di euro per il primo insediamento di nuovi agricoltori e spero che tra loro ci siano anche nuovi vignaioli", ha aggiunto Righini.

Raffa dal canto suo ha ricordato che "Arsial sta cambiando, sono stato chiamato per costruire un percorso diverso che posizioni il Lazio su un livello qualitativo migliore. Lo stiamo facendo dall'interno, affinché l'agenzia sia più funzionale". “Con entusiasmo confermo la partecipazione di Arsial a Vinòforum. La nostra presenza alla manifestazione rispecchia la nuova strategia di promozione dell’Agenzia – commenta Massimiliano Raffa, commissario straordinario di Arsial – sulla base della quale intendiamo valorizzare le aziende, le produzioni di qualità e gli imprenditori che meglio hanno investito e che vorranno, a loro volta, avere Arsial al fianco in veste di partner e acceleratore. Crediamo molto nel mondo del vino e nella sua capacità unica di esprimere i valori e le peculiarità di un territorio. Attraverso strategie innovative e azioni di livello internazionale, vogliamo contribuire al successo delle imprese e dell’enologia del Lazio, promuovendo una presenza forte e distintiva sui mercati".

Contributo anche da parte di Rodolfo Maralli, presidente della Fondazione Banfi e presidente di Banfi srl, presente a Vinòforum sin dalla prima edizione, che ha evidenziato l’importanza delle manifestazioni enogastronomiche per la valorizzazione delle produzioni di qualità e il cambiamento che questo tipo di appuntamenti ha avuto negli anni, sottolineando come Vinòforum sia stato in grado di adeguarsi e soddisfare i nuovi gusti e le nuove esigenze del pubblico.

In chiusura l’intervento di Ernesto di Renzo, docente di Antropologia del Gusto all’Università di Roma Tor Vergata. "Roma ha un legame con il vino nel suo DNA", del resto "è una città fondata dal solco di un aratro. L'identità di Roma è fortemente legata al vino, è un elemento identitario da esportare. 'Roma Caput vini' potrebbe essere un brand attorno a cui far crescere un nuovo turismo con l'obiettivo che il Vinoforum di Roma diventi come l'Oktober fest di Monaco". Per riuscirci, ha concluso, "Roma non deve far altro che riscoprire la propria storia e riscoprire il fatto che è stata un grande vigneto".