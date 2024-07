Il ristorante romano di Nicolas Vaporidis a Milano: come si mangia e quanto si spende

Molti attori, cantanti, marchi di moda e sportivi, soprattutto calciatori, hanno visto nei ristoranti una possibilità di investimento allettante. Negli ultimi anni, celebrità come Claudio Amendola a Roma e Cristiano Caccamo si sono avventurati nel mondo della ristorazione. Lo stesso hanno fatto molti influencer e youtuber: da Mocho a Leonardo Bocci. Questi investimenti riflettono una tendenza crescente tra le celebrità a diversificare le loro attività, trasformando le loro passioni culinarie in veri e propri business di successo.

Adesso, dopo Diego Abatantuono con la sua Meatball Family, Lino Banfi con la sua orecchietteria, Piero Chiambretti con i suoi ristoranti a Torino e Fabio Volo a Reggio-Emilia, anche l’ex celebre attore Nicolas Vaporidis ha aperto un locale a Milano. Un fenomeno che non passa inosservato a Giulia Crossbow (Giulia Balestra), la creator romana che aveva già recensito anche il Quintalino di Cattelan e Panella, nonché il nuovo ristorante di Max Mariola in Brera a Milano. “A me ‘sta cosa che molti personaggi televisivi, a un certo punto si buttano nella ristorazione me intriga”, afferma nel video. La venticinquenne non si lascia sfuggire quindi il locale dell’ex attore romano protagonista di “Notte prima degli esami”, e in questo video ci racconta cosa e come si mangia, nonché quanto si spende da Taverna Trastevere.

Taverna Trastevere: il ristorante di Vaporidis a Milano

Nicolas Vaporidis ha mollato definitivamente la recitazione e ha aperto il suo secondo ristorante insieme al socio Alessandro Grappelli: Taverna Trastevere, in omaggio al quartiere dove è nato e cresciuto. Dopo quello a Londra – dove vive – aperto nel 2021, lo scorso dicembre ha raddoppiato con un secondo locale a Milano nella zona di Brera, in via Statuto 16. “Il locale di Milano è un po’ più sistemato rispetto anche a quello londinese, più milanese, proprio come quello di Max Mariola. Mi immagino che anche i prezzi saranno milanesi...”, si lascia sfuggire prima di entrare.

Come e cosa si mangia al ristorante di Nicolas Vaporidis: la recensione della youtuber

Questa volta la youtuber romana da 215 mila follower va a testare il ristorante insieme all’amico e food creator Alessio Pellizzoni, ma il format non cambia. Sulla porta d’ingresso c’è un grosso schermo con il menu che scorre, dove già si possono vedere i prezzi. Si siedono a tavola in quattro e Giulia ordina 4 antipasti, 3 primi, 2 secondi e un dolce. L’assaggio inizia nel migliore dei modi con la trippa alla romana “con dose generosa di pecorino e molto mentosa”. Prosegue con l’animella fritta che apprezza - “le mangerei all’infinito, so come pop corn che si sciolgono in bocca” – ma non come le polpette al sugo che la lasciano letteralmente senza parole da quanto sono buone. “Clamorose, morbidissime… so sparite in bocca”. Non la convincono a pieno i supplì che, nonostante il goloso ripieno con ragù e abbondante mozzarella, sono un po’ troppo unti.

Mentre aspettano la pasta, arriva una sorpresa dalla cucina: baccalà in oliocottura agli agrumi con passatina di ceci. Arrivano quindi i primi con pasta fresca fatta in casa (come il pane), che sono piuttosto abbondanti. Piace la cacio e pepe, “equilibrata e con la giusta cremina”, ma ancor di più l’amatriciana (commenta solo con “tanta roba!”). Meno entusiasta per la carbonara che secondo lei è esageratamente cremosa: “faccio una piccola critica: c’è talmente tanta crema che ho bisogno di acqua. Il gusto però è buonissimo”. Buonissimi e teneri i saltimbocca alla romana, “una bomba” il coniglio alla cacciatora. “Sono dei maghi con tutto ciò che è ‘sughettoso’”, commenta. Il pranzo termina con due super maritozzi, ripieni con panna montata e crema: “l’impasto è buonissimo, non troppo dolce. Mi ricorda un po’ quello di Santopalato, anche se quello viene fatto con il grano arso”.

Pro e contro del ristorante Taverna Trastevere secondo Giulia Crossbow

Alla fine il bilancio è super positivo, la creator appare sodisfatta e piacevolmente sorpresa. Per tutti i piatti elencati spendono 228€, circa 57€ a testa. “Facendo anche dei paragoni con altri locali di personaggi famosi, avevo aspettative medio basse. Mi aspettavo di mangiare discretamente e spendere un sacco. Non ho speso poco è vero, ma abbiamo mangiato bene e tanto”, commenta la Crossbow. Unico tasto dolente la frittura non perfetta dei supplì e la carbonara troppo cremosa. Il piatto che le è rimasto più impresso? “Se ci vai pijate le polpette al sugo, mi raccomando. Sui sughi sono delle spade! Un plauso al bagno, troppo bello”.