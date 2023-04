Superstarter: 5 eventi per portare a Roma i grandi protagonisti del pane

Talvolta la scena gastronomica romana viene guardata con un po’ di condiscendenza: una città monopolizzata da carbonare e turismo tutto l’anno non può riservare grosse sorprese a tavola. Eppure talvolta energie più fresche e dallo spirito cosmopolita si fanno strada anche tra i vicoli del centro storico. È il caso di Superstarter, evento ideato e realizzato da Laura Lazzaroni, autrice e consulente di panificazione da una parte, Alessandro Miocchi e Giuseppe Lo Iudice, proprietari di Retrobottega dall’altra. E proprio tra i ristoranti del duo romano trova sede una serie di 5 appuntamenti con chef, lievitisti e innamorati del pane che provengono da diverse parti del mondo.

Superstarter, gli appuntamenti

Si comincia il 29 aprile con quella che sarà la prima cena (anche l’unica, in questo formato) di Superstarter, ospite lo chef Kobe Desramaults dal Belgio, a cui seguiranno Monika Walecka dalla Polonia, Pamela Yung dagli Stati Uniti, Josef Weghaupt dall’Austria e, in chiusura di stagione, Elena Reygadas dal Messico. 5 appuntamenti tutti diversi tra loro che si realizzeranno in uno o più momenti, dalla colazione alla cena, dalla merenda all’aperitivo, in tutti i luoghi dell’universo Retrobottega, che sia il ristorante, l’enoteca/caffè o il pastificio. Filo conduttore per tutti: il pane, anzi, gli impasti.

L’idea del pane di Laura Lazzaroni

“L’evento sarà diverso ogni volta” ci spiega Laura Lazzaroni, ideatrice dell’evento “non è una cena a 4 mani. Il primo appuntamento è sì una cena, ma con un cuoco innamorato del pane che ha una speciale sensibilità per i lievitati. Con i prossimi appuntamenti spariglieremo ancora di più le carte, ci sarà aperitivo, qualcosa da Retrovino e da Retrobottega, magari la colazione, di volta in volta l’evento cambia a seconda del momento della giornata in cui accade, ci inventeremo sempre qualcosa di nuovo, il divertimento è anche quello”.

Come sottolinea Lazzaroni, il filo conduttore è e rimane l’impasto. “Volevamo che ci fossero persone da fuori, ma non per un’operazione calcolata di esclusione, io sono cresciuta nel pane professionalmente grazie ai panificatori italiani, ma girando e viaggiando ho potuto costruire una rete di rapporti professionali che abbiamo portato qui e che il pubblico non ha sempre occasione di incontrare. Impariamo da loro, facciamo vedere anche noi cosa sappiamo fare, partiamo dalle farine e da molto prima dell’evento”. Con la possibilità in futuro di lanciare una nuova serie di Superstarter che continuino il filone dei pop-up internazionali.

Da Retrobottega a Roma ai cuochi del resto del mondo

Ad Alessandro Miocchi e Giuseppe Lo Iudice il compito di accogliere in casa cuochi e cuoche da altri continenti, finanziando il primis l’iniziativa. Esempi di esperienze simili da Retrobottega si sono visti anche negli anni precedenti, con gli eventi Cambio che hanno ospitato diversi cuochi nomadi, le serate con Materia Prima o la Pasqua romana in delivery, con il menu di Zia Ristorante, Roscioli, Marzapane e Rimessa Roscioli. Una tendenza, quella al cambiamento, che ha sempre albergato tra le mura di Via della Stelletta. “Vogliamo connetterci con quello che accade fuori” spiega Alessandro Miocchi “evitare di diventare un posto che si parla addosso, ma che sa rigenerarsi facendo rete con persone che stanno anche fuori dai nostri giri o da circuiti già battuti. Ci trasformiamo in ospiti, scambiamo competenze, ci divertiamo, impariamo e forse insegniamo qualcosa. È importante che nella ristorazione ci siano anche elementi di fluidità, di trasformazione e contaminazione che non costringano il locale a diventare un luogo visto e polveroso”.

Le coordinate di Superstarter

Per conoscere date e formati dei prossimi eventi si può seguire sia il sito di Retrobottega, che i profili social del locale. Per la prima data, che si svolge il 29 aprile a cena da Retrobottega, ci si prenota qui. Il menu costa 110€.