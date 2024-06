Il 29 giugno, a Roma come in molte altre città italiane, si celebrano i Santi Pietro e Paolo. Festeggiare il patrono, oggi come molti secoli fa, è un’ottima occasione per approfittare di un giorno di festa “extra” e riunirsi intorno a un tavolo. In frangenti del genere — lo sappiamo — qualsiasi piatto è gradito, ma ci sono ricorrenze speciali che, con il loro perpetuarsi, portano con sé tradizioni gastronomiche antiche. Piatti che si continuano a preparare alla “vecchia maniera”, dove si intrecciano storie, usanze e leggende, oppure tradizioni che, ripercorse in certe giornate, ci fanno sentire parte di una comunità che si definisce anche a tavola. Il racconto di alcune ricette e usanze gastronomiche tra la Toscana e la Sicilia (passando, naturalmente, per la Capitale).

Roma. Pane e cioccolato

Per i santi cittadini — il pescatore e detentore delle chiavi del paradiso e il primo missionario di tutti i tempi, gli apostoli più importanti — nella Capitale c’è sempre stata festa grande. Mentre fino ai primi del ‘900 era d’uso recarsi nelle fraschette provvisti di fagotto, a fronte del solo pagamento dello “scommido” (un piccolo contributo per l’ospitalità), c’è una tradizione ugualmente antica ma che riguarda il dolce. Nel 1868 Papa Pio IX affidò ai frati trappisti un’abbazia importante: quella delle Tre Fontane, sull’antica Via Laurentina, eretta sul luogo in cui si ritiene fosse stato decapitato San Paolo. I frati, in parte di provenienza belga e olandese e dunque avvezzi a un prodotto nuovo ai tempi, innestarono a Roma la produzione del cioccolato. Specie la mattina del 29, li visitavano gli abitanti che volevano approfittare di una delizia prodotta ancora oggi: ci si recava infatti muniti di una rosetta di pane e si attendeva una dose generosa di cioccolata calda.

Garfagnana. Torta di San Pietro

Il 29 giugno è festa anche a Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca. Per questa giornata — ma oramai anche durante il resto dell’anno — al primo pontefice era dedicata una torta da forno che (per non scontentare nessuno) è stata poi ribattezzata Torta dei Due Santi. A testimoniare quanto questo dolce sia antico è la sua ricetta, che come le torte più arcaiche prevede un provvidenziale involucro di frolla a custodia di un ripieno asciutto e adatto alla conservazione in credenza. Il dolce tipico della propaggine toscana ai confini con Emilia e Liguria può essere chiuso con uno strato compatto o con le più “moderne” strisce di pasta e prevede una farcia a base di albumi, zucchero, mandorle pelate e tritate finemente un po’ di liquore: molto comune il Sassolino, come anche la Sambuca.

Aversa. Polpette di San Paolo

Nel comune casertano San Paolo si festeggia nel giorno della sua conversione, il 25 gennaio. Ma non possiamo esimerci dal raccontare questa preparazione salata, che è una buona idea in tutte le stagioni. Semplici e “poverissime” — come molti dei piatti più longevi e gustosi del nostro repertorio — “e palle ‘e San Paulo” si impastano con l’immancabile pane raffermo, un misto di carne macinata, pecorino, uova e prezzemolo. Un pizzico di zucchero, insieme a uvetta e pinoli, le sferza di qualche nota dolce per un piacevole contrasto, come in molte altre ricette del nostro Meridione. Servite al termine della processione del Santo in mattinata, erano e continuano a essere un piatto amatissimo.

Palermo. Chiavi di San Pietro

Nel capoluogo siciliano nessuno mette in dubbio la rilevanza della patrona Santa Rosalia; ma pure per Pietro c’è un posto d’onore sul calendario. In particolare nel rione a lui intestato, all’interno del mandamento di Castellammare, sede storica di pescatori e pescivendoli (i cosiddetti “Sanpietrani”). Come spesso accade in Sicilia i santi preferiscono il dolce: in questo caso il custode del paradiso si omaggia con un biscotto friabile, che intorno al 29 popola le vetrine di tutte le pasticcerie. “Le chiavi di San Pietru” sono confezionate con pasta di mandorle, miele, burro e tuorli. Oppure con semplice pasta frolla L’impasto è coppato appunto a forma di chiave poi variegato con una pioggia di confettini all’anice colorati e alcune versioni più “altolocate” prevedono l’aggiunta di conserva di cedro e glassa di zucchero.