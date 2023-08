A Roma a Ferragosto ci sono 15 pranzi sociali per 1500 persone contro la solitudine

In estate la Capitale offre un volto completamente diverso a chi la visita in viaggio ma anche a chi la vive, rimanendo in città per tutto il mese di agosto. Tra eventi dell’estate romana, dedicati a un pubblico eterogeneo, gite al mare oppure ai Castelli Romani, c’è un’iniziativa che per il secondo anno viene organizzata da Roma Capitale che mette insieme le persone nel giorno di Ferragosto a tavola.

Pranzo di Ferragosto sociale: come funziona

Si tratta del pranzo di Ferragosto per chi rimane in città. Annunciato il 1° agosto per la giornata del 15, si sviluppa sui 15 Municipi di Roma Capitale in diverse sedi, soprattutto case sociali degli anziani e del quartiere e nasce con lo scopo di condividere con altre persone rimaste sole in città in un giorno di festa la tavola. Per questo vengono preparati dal comune di Roma oltre 1500 pasti divisi sulla superficie della città assolutamente gratuiti, secondo l’iniziativa collaudata tra Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute e Municipi. Per partecipare nelle varie sedi bisogna prenotarsi con anticipo ai recapiti confermati.

Dal comune di Roma Capitale a tutti i Municipi

"Abbiamo confermato per il secondo anno il pranzo di Ferragosto” ha spiegato l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari “perché vogliamo che l'iniziativa diventi una tradizione importante per Roma. Un appuntamento che diventa un’occasione non solo per pranzare in compagnia, ma anche per creare le basi per nuove amicizie e per combattere così la solitudine. Il pranzo diffuso di Ferragosto rappresenta un momento di convivialità importante soprattutto per le persone anziane, fragili o semplicemente con poche relazioni sociali".

Momenti del genere sono segnalati anche in altri comuni italiani, in passato anche la Comunità di Sant’Egidio si è occupata di distribuire pasti in queste giornate, la stessa comunità che organizza ogni anno il pranzo di Natale nella Basilica di Santa Maria in Trastevere con oltre 200 persone ospitate. In questo però, il Comune di Roma Capitale può dirsi pioniere, perché l’iniziativa su Ferragosto è massiccia e permetterà a tante persone di ritrovarsi in compagnia in una situazione di convivialità