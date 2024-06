Con la parola “Daig” in Svizzera ci si riferisce a un gruppo di famiglie benestanti di Basilea. Per secoli è stata l'élite sociale, politica ed economica della città, divenendo una quasi aristocrazia cittadina. “Teig” invece, in tedesco significa impasto. Da questo gioco di parole che vuole conferire un senso di nobiltà e tradizione alla pizza in teglia, deriva il nome Pizza Daig, la prima pizzeria in teglia alla romana di Basilea. Un progetto che nasce dall’incontro di Inan Bingoel, imprenditore svizzero con la passione per il buon cibo (e soprattutto per la pizza in teglia alla romana), e Cristopher Spera, pizzaiolo romano per anni al seguito di Gabriele Bonci. Sembrerebbe un’accoppiata vincente.

La storia del pizzaiolo romano Cristopher Spera

“È una storia un po’ lunga, dato che ho 31 anni e ho iniziato a lavorare a 15 ho all’attivo più anni di lavoro che non”, esordisce così Cristopher Spera con CiboToday. Nato e cresciuto a Roma, si è inserito nel mondo della ristorazione giovanissimo prima come cameriere e poi come barista. La svolta arriva nel 2015, quando un po’ casualmente si ritrova a fare il banchista nel panificio di Gabriele Bonci. “Io inizialmente non sapevo neanche chi fosse lui, ma presto mi sono reso conto dove ero capitato. Una sera chiusi un po’ più tardi e lo vidi fare le pagnotte della pizza e chiuderle in aria. Rimasi ammaliato: volevo imparare quel mestiere. Ero l’ultimo arrivato e Gabriele non conosceva neanche il mio nome, mi chiamava Ciccio”. Così, in accordo con i panettieri a cui non pareva il vero di avere a disposizione due braccia in più su cui contare, Cristopher inizia a rimanere di nascosto in laboratorio per apprendere il mestiere. Fino a che Bonci non l’ha scoperto e ha acconsentito a uno stage gratuito.

“Dopo 6 mesi Gabriele mi dette una pacca sulla spalla – questa volta chiamandomi con il mio nome – mi disse che gli piaceva come lavoravo e mi promosse panettiere”. Un anno dopo Bonci stava selezionando la squadra per fare l’apertura di Chicago e disse a Cristopher che se avesse imparato anche a fare la pizza lo avrebbe portato con lui. “Dopo 3 mesi di stage da Pizzarium tornò da me e mi disse: ‘bravo, prepara le valigie’”. Nel 2018 diventa prima responsabile del punto vendita all’interno di Stazione Termini al Mercato Centrale, e poi anche del banco di Pizzarium in Via della Meloria. Poi inizia a gestire le consulenze di Bonci nei local. Nel 2021, decide di prendere la sua strada. Inizia a fare lui stesso consulenze da Roma alla Sicilia, fino a quando non lo contattano da Basilea.

L’apertura di Pizza Daig a Basilea: la pizzeria a taglio gestita come un ristorante

Inan Bingoel ha sempre giurato a sé stesso che se mai avesse aperto un ristorante sarebbe stato una pizzeria al taglio. E così è stato. Cristopher è volato a Basilea per la prima volta a marzo 2023: “dovevo fare solo una consulenza, ma poi sono rimasto perché mi sono trovato bene con Inan e mi ha dato carta bianca sulla gestione. Inoltre, facevamo davvero difficoltà a trovare del personale da formare perché siamo i primi in assoluto a fare pizza al taglio a Basilea”, ci spiega. Pizza Daig apre a luglio 2023 un po’ in sordina, proprio per il problema del personale impreparato in materia. Poi, da gennaio scorso l’attività è decollata, hanno iniziato a farsi un po’ di pubblicità sui social e adesso hanno una clientela affezionata, in primis di italiani e romani nostalgici, ma anche svizzeri.

Fare cultura sulla pizza romana in teglia in Svizzera

“Non è facile far capire alle persone ciò che facciamo, sia io che i camerieri cerchiamo di far cultura su un prodotto qui totalmente nuovo. Non capiscono perché viene scaldata, pensano che non sia fresca, e anche la croccantezza va spiegata”. Il prodotto di Pizza Daig infatti, non scende a compromessi se non nell’ambiente in cui viene proposto. Nel senso che il locale è un vero e proprio ristorante con 60 posti a sedere tra dentro e fuori, con servizio al tavolo. Un po’ diverso dalla classica pizzeria al taglio tradizionale che ha solo il bancone, ma comunque super autentico nella proposta. Sono aperti tutti i giorni, dalle 11 alle 22, per una pausa pranzo veloce, un aperitivo con assaggi di pizza e cena.

La proposta di Pizza Daig: pizza in teglia alla romana, vini e cocktail

La proposta è incentrata sulla pizza in teglia alla romana: “fragrante, croccante, alveolata e digeribile”. Sul banco di PizzaDaig ogni giorno si possono trovare almeno 14 gusti differenti, di cui 8 classici e gli special in base alla stagionalità. Tra i topping tradizionali si va dalla margherita alla 4 formaggi, dalla bufala con pomodorini alla patate e salsiccia, oppure crudo e stracchino. Invece, quelle più gastronomiche sono: la farcita alla carbonara, la farcita con pollo fritto, cipolla arrosto e cotto svizzero, mortazza e guacamole, ‘nduja, porcini e menta, oppure la farcita con sopra lasagna e dentro crema di friarielli e crudo.

La proposta di Pizza Daig Margherita Patate, cipolle rosse e gorgonzola Pollo fritto e maionese al tartufo Rossa con i funghi 4 formaggi Crostino patate e salsiccia Melanzane

Per i prezzi si parte dai 4,5 ai 9,5 franchi al trancio, il corrispondente di 4,70 – 9,90€. La filosofia di Christopher è quella di cercare una buona materia prima e lasciarla piuttosto semplice, anche se spesso i topping sono vere preparazioni gastronomiche. Le carni e parte dei salumi e insaccati (prosciutto cotto, salsiccia…) vengono da una macelleria di Basilea, così come le verdure che spesso sono locali, mentre farina, salsa di pomodoro, mozzarella e formaggi vengono esclusivamente dall’Italia. Da bere una piccola selezione di vini italiani, soprattutto di piccoli produttori. “Stiamo cercando location e personale per aprire un secondo punto vendita più centrale, ma la priorità è mantenere alta la qualità”.