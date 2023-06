Se i nomi di Francesca Barreca e Marco Baccanelli potrebbero non suonare così familiari ai più, gli appassionati romani conosceranno invece il loro nome d’arte: The Fooders. La traiettoria dei due chef — insieme sul lavoro e nella vita da oltre vent’anni — è tra le più interessanti, e spesso predittive, della scena gastronomica non solo della Capitale ma del paese. Ne ripercorriamo il percorso, mentre manca poco all’inaugurazione del loro nuovo ristorante. Il secondo? Terzo? Quarto? Difficile a dirsi. Ecco perché.

I primi passi di The Gastronauts

Coetanei, classe ’81, Francesca e Marco crescono a Roma con il pallino per l’hip hop, la cultura street e la cucina. Nel 2003 si incontrano alla Città del Gusto, dove affiancano, tra gli altri, Massimiliano Alajmo, Fulvio Pierangelini e Maurizio Santin. Arrivano entrambi a La Capanna di Eraclio di Codigoro, sostenuti dallo chef Igles Corelli, e poi a Il Mulino di Semproniano, in Toscana: radici salde nella tradizione regionale che, al rientro nella Capitale nel 2006, mettono a frutto in altro modo.

Quando di show cooking ancora non si parlava, si danno un nome da band — The Gastronauts, sottotitolo “Italian Project” — e impastano gastronomia, musica, arti visive, grafica. Insieme a loro artisti e video-maker coi quali portano in giro per l’Europa una cucina performativa, in cui il cibo si contamina con altri linguaggi.

The Fooders e il catering “su misura”

Nel 2006 Barreca e Baccanelli adottano il definitivo nome di The Fooders e stabiliscono la propria base in un piccolo spazio a Centocelle, un quartiere popolare nella prima periferia est di Roma tanto denso di abitanti quanto (allora) scarico di insegne di livello.

Da lì sviluppano un’attività di catering, con proposte “su misura” per committenti che li lasciano liberi di sperimentare. Vernissage, eventi culturali e aziendali in cui la loro cucina si modula con creatività ed estro su richieste ogni volta differenti. Con la brutta crisi che segue il 2008, però, questo tipo di attività cala sensibilmente e la coppia pensa a un format che è soltanto in apparenza più canonico.

Il ristorante Mazzo a Centocelle

Non esattamente semplice, tra permessi e burocrazia, trasformare il minuscolo laboratorio in un vero ristorante. I due, come si dice a Roma, si “fanno il mazzo”, e battezzano proprio così il nuovo locale. Manca spazio per i tavoli? Ce ne va uno solo, condiviso e sociale. I coperti sono solo 10? Si divide il servizio in turni (come poi, post-covid, diventerà consuetudine). In Via delle Rose i clienti trovano una lavagna con proposte quotidiane, fornitori eccellenti e un ricettario che sferza la cucina romana di quinto quarto e primi robusti con accenti internazionali.

I piatti di Mazzo Gli spaghettoni con baccalà e paprika affumicata di Mazzo Il pannicolo di Mazzo Il pollo fritto con salsa blue cheese di Mazzo La pancia di maiale in cottura cinese di Mazzo La trippa fritta di Mazzo Le ruote pazze con stracotto di pannicolo di Mazzo Le tagliatelle con pollo alla cacciatora di Mazzo Lingua di manzo piemontese, salsa verde, uovo barzotto e cipolla di Mazzo

C’è la trippa fritta con chutney di datterini, menta e pecorino (destinata a essere scopiazzata — diciamocelo — da molti), le “ruote pazze” alla genovese di pannicolo, le tagliatelle con pollo alla cacciatora e la lingua con salsa verde e uovo barzotto. Ma pure la pancia di maiale fondente in cottura cinese. Tutte insieme — chiamatela trattoria moderna o nuova bistronomia — valgono loro una menzione sul New York Times e a tutta Centocelle un boost come nuovo, promettente polo gastronomico. Nell’ottima cotoletta di pollo con maionese alla panna acida, infine, c’è un suggerimento sul passo seguente.

Il fast food Legs

Il 6 gennaio 2019 Mazzo arriva al suo ultimo servizio. Quella dei The Fooders, però, non è una chiusura, ma ancora un’evoluzione. Quell’estate infatti lo stesso locale riapre con lo spin-off Legs, un’insegna mono-prodotto sulla scorta di esempi internazionali.

Uno su tutti la catena Fuku dello chef newyorkese David Chang. Come il collega statunitense puntano sul pollo fritto — panato e non pastellato, proposto da sé o nel bun di Gabriele Bonci, con insalata di cavolo, patatine e salse homemade — affiancandoci le birre artigianali degli amici publican di Artisan. Di nuovo anche arte e creatività, nel logo disegnato dal graffiti artist Warios che tempesta packaging, magliette e cappellini. Una formula golosissima, poco complicata e di facile replica, tanto che, nel 2021, Legs apre anche a Ostiense in formula take-away.

Le proposte di Legs Il packaging di Legs Il panino col pollo fritto di Legs La trippa fritta di Legs

Mazzo Invaders, il tour

Non fosse per la storiaccia del covid, The Fooders, avrebbero intanto girato tutto il mondo. E in parte ci sono riusciti, intraprendendo una vera e propria tournée in locali di colleghi e amici tra Lisbona, Parigi, Tokyo e Londra.

Non semplici cene a quattro mani (molte di più, in realtà), ma occasioni per remixare la loro cucina, fare la spesa in altri mercati e consegnare le proprie “hit” senza timore di contaminazioni. Se di cuochi fuori dai ristoranti e gastronomia italiana che non dovrebbe snobbare il meticciato abbiamo già parlato, aspettiamo di capire come queste esperienze si tradurranno nell’ultimo, attesissimo progetto, sul punto di aprire a Roma.

La nuova apertura a San Lorenzo

Quello studentesco di San Lorenzo è un quartiere non semplice, che dalla chiusura nel 2009 di un’insegna eccellente come Uno e Bino di Giovanni Passerini (ora molto amato a Parigi) ha attraversato fortune alterne. Oggi le cose vanno diversamente. Lo dimostrano locali che ne stanno trasformando il tessuto, come la già citata birreria Artisan, la pizzeria Farinè, nonché la prima Soho House italiana: un club privato con stanze, coworking, ristorante e cocktail bar.

Saranno loro i vicini di casa del nuovo Mazzo di Via degli Equi, un ristorante con più coperti rispetto all’“originale” di Centocelle e un po’ di spazio anche nel dehors. La data dell’inaugurazione non è ancora confermata, ma manca poco al nuovo atto dell’epopea del duo. Che, siamo pronti a scommetterci, non sarà nemmeno l’ultimo.