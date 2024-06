Fiumicino sempre più capitale gastronomica: un weekend di eventi e un nuovo festival

Ne abbiamo dato conto raccontando le novità degli ultimi mesi: sembra proprio che Fiumicino, cittadina sul litorale romano a una trentina di chilometri dalla Capitale, sia uno dei posti in cui si mangi meglio in Italia. Curioso, per una località conosciuta fino a non molti anni fa soprattutto per l’aeroporto, e ancora prima per il borgo di pescatori che, pur tra pregevoli tracce archeologiche e architetture ottocentesche, non aveva fatto mai tanto parlare di sé. A confermare la vocazione di quella che abbiamo già definito come una piccola ‘capitale gastronomica’ arriva sabato 15 e domenica 16 giugno 2024 la prima edizione de La Via del Gusto, una rassegna che abbina ristoranti del posto, produttori di vino laziale, nonché musica e opere d’arte. Tutto insieme in una grande festa per le strade di Fiumicino. Il programma.

Il ‘caso Fiumicino’: nascita di un polo gastronomico

Un totale di due stelle Michelin (Il Tino di Lele Usai e Pascucci al Porticciolo; una a testa), alcune delle migliori pizzerie d’Italia — Clementina del giovane Luca Pezzetta e la storica al taglio di Sancho, di cui abbiamo da poco raccontato il bis a Roma — poi altri locali di livello, tra l’Osteria dell’Orologio di Marco Claroni, il 4112 del già citato Usai e il recente Follis. Tra coloro che lavorano qui da quando ‘ancora non era di moda’, ci sono inoltre una serie di buone trattorie di mare e diversi bistrot, ai quali si aggiungono i nuovi ingressi di chi continua a investire.

Come lo stesso Pezzetta, che sta andando alla grande con un forno che diventa ‘cornettaro notturno’ (però di qualità) ed è sul punto di aprire anche uno street food di pesce. Oppure Gianfranco Pascucci, fresco di inaugurazione del suo Mare. È allo chef nativo di Fiumicino che si deve un passo importante nel consolidamento del polo, con la creazione ad esempio di Periferia Iodata, un’associazione no-profit che unisce ristoratori e produttori per iniziative e impegni comuni. Molti di questi hanno i loro locali proprio su Via della Torre Clementina, un ‘lungotevere’ che conduce al mare dalla notevole densità gastronomica, e che sarà teatro del nuovo festival.

Il programma di cibo, vino e arte de La Via del Gusto a Fiumicino

"Siamo entusiasti di presentare la prima edizione di La Via del Gusto, un evento che celebra il meglio della nostra tradizione enogastronomica”, dichiara il sindaco Mario Baccini, introducendo un evento effettivamente strategico per collegare gastronomia — oramai ampiamente celebrata — nonché vitivinicoltura locali. E su quest’ultima, in effetti, è ancora utile ancora lavorare.

Uno sforzo che non fa differenze tra tavole e taglio dell’offerta, con l’associazione dei commercianti di Via della Torre Clementina e Centro Storico coinvolta per un totale di 27 attività ristorative, insieme a 26 vinicole e una birraia. Questo il format: lungo la via di cui sopra, dalle 18 alle 24 saranno allestiti gazebo per le degustazioni di piatti preparati da ogni chef, in abbinamenti ragionati con etichette locali. Il tutto con lo sfondo di mostre d’arte — c’è anche un premio in palio — e concerti di musica dal vivo. Col patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Fiumicino (hanno avuto un ruolo importante da promotori i proprietari di Follis e Cielo), la partecipazione ha il prezzo di 15€, assaggi inclusi.

I ristoranti e le aziende vinicole presenti a La Via del Gusto

Di seguito l’elenco dei ristoranti e delle cantine presenti a La Via del Gusto, coi rispettivi abbinamenti:

Fish Take Away - Dino Limiti

Le Mokò - Cantina Gaffino

Bastianelli dal 1929 - Castel De Paolis

Salotto Valadier - La Luna del Casale

Un Posto al Sole - Cantine Volpetti

La Ferramenta Bistrot - Parvus Ager

Ge.pa.gi. - Cantina Tre D

Osteria dell’Orologio - Tellenae

Pasticceria Patrizi - Cantine Silvestri

L’Incannucciata - Cantina Sant’Andrea

Mare Bistrot - Marco Carpineti

La Marina - Casale del Giglio

Youth Café - Tenuta Le Quinte

Pescheria Scarci - Vin Viandante

Follis - Cantine De Sanctis

Cielo - Famiglia Cotarella

Clementina - Donne del Vico

Golden Italy - Tenuta Santa Lucia

Al Chiosco - Birrificio Agricolo Mostoitaliano

Fronte del Porto - Medevì Il Mestiere del Vino

Da Giorgio - Marco Mergé

Ristorante Café Tarumbò - Valle Marina

Mec Fish - Casa della Divina Provvidenza

Damiano Sushi Y Tacos - La Rasenna

Tiber 41 - Solis Terrae

Casa Gusto Molo 302 - Casata Mergé

Al Molo - Cincinnato

La Via del Gusto

Sabato 15 e domenica 16 giugno 2024

Fiumicino, varie sedi

Per info: www.laviadelgustofiumicino.it