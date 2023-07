L'e-commerce dove puoi inventare i tuoi biscotti su misura e farteli spedire

Si chiama Gleys e ha debuttato ad inizio luglio. Dietro c’è Laura Raccah del Mondo di Laura, laboratorio artigiano di biscotti attivo a Roma da diversi anni. L’idea di Gleys, che deriva dalla parola “glassa”, è quella di permettere agli utenti di scegliere il proprio biscotto e personalizzarlo in tutto e per tutto, affinché diventi un messaggio, un regalo, o una coccola personale. Pensato anche per le aziende che vogliano creare un prodotto su misura, per esempio una sorta di merchandising aziendale edibile con il logo dell’azienda, il biscotto di Laura può diventare anche un messaggio per un matrimonio, una bomboniera o un centro tavola, a seconda dei desideri, nonché una decorazione edibile.

Il biscotto personalizzato di Gleys

“È il primo sito online in Italia e anche in giro per il mondo ce ne sono molto pochi perché ci vuole molta maestria nella decorazione, elasticità nella personalizzazione e buona organizzazione produttiva” ha dichiarato Laura Raccah. Tutto comincia con il tasto “Crea il tuo biscotto”. La procedura online permette poi di scegliere colore, forma, messaggio (il testo può contenere al massimo 16 caratteri) e logo da inserire. Il biscotto con le informazioni di base costa 4,50€, non c’è ordine minimo e si può spedire in tutta Italia e anche all’estero.

Le proposte di set di biscotti da personalizzare

Altrimenti si può scegliere da alcune ispirazioni fornite direttamente dal portale, nella categoria shop, dove ci sono biscotti simboli personalizzabili o set di biscotti per ricorrenze e occasioni speciali, oppure in base alle passioni e ai gusti degli utenti (ad esempio sport, spazio o cinema). Qualche esempio più specifico? Il set di biscotti per il babyshower di una bambina o di un bambino, la divisa di un tifoso di calcio della Roma, oppure una torta personalizzata con il numero degli anni da festeggiare, il set con i biscotti dei personaggi della fattoria o della giungla.

Esperienze sempre più customizzate? Sembra proprio di sì. Ormai la vacanza, la casa, la macchina, il vestito e persino i biscotti sono ricalcati esattamente sulle esigenze e sulle occasioni dei potenziali acquirenti, diventando oggetti unici non solo da possedere ma anche da condividere. In realtà qualche esempio simile si trova in rete: è il caso dei lavori di Biscotti e Parole, oppure del biscottificio Grammo di Milano. Nessun portale però permette sinora di seguire una procedura online, senza limiti di budget minimo, per creare da zero e subito il proprio prodotto. E dire che le box di biscotti stanno diventando sempre più apprezzate, dal Gruppo Enoteca La Torre con le sue Eat Me Box, fino alle confezioni personalizzate di un colosso come Mulino Bianco. Un caso? Gli italiani vanno letteralmente pazzi per i biscotti: secondo una statistica del 2022, sono consumati dall’84% della popolazione.

I biscotti del Mondo di Laura

Ma come sono questi biscotti? A forma di cuore, di tondo, di esagono, realizzati con farine, olio e zucchero di canna, oltre ad aromi e coloranti organici. Vengono poi confezionati su cartoncino colorato per essere spediti o esposti. Arrivano con un messaggio personale o indirizzato a qualcuno, oppure diventano un regalo condiviso.