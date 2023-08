Praticamente nel centro storico di Roma, precisamente nell’area verde di Parco Piccolomini a ridosso del Vaticano, esiste da vent’anni un posto che ha fatto dell’educazione e ri-educazione ambientale la sua missione. Parliamo di Fattorietta, una fattoria didattica che è riuscita a ritagliare un lembo di campagna in piena città, con vista sul Cupolone di San Pietro, attivando quattro ettari con iniziative rivolte ai più giovani. Nella notte del 2 agosto la sede del loro asilo è andata completamente distrutta in un incendio con cause ancora da accertare, che imporrà uno stop a tutte le attività. Un peccato e un enorme danno tanto per la struttura e i suoi gestori quanto per il pubblico di bambini e famiglie, per le quali la formazione in campo agricolo, e di conseguenza alimentare, è un valore non più prescindibile.

La storia della Fattorietta

Ci ha pensato per prima Orietta Tiburzi, Presidente dell’Associazione Passeggiata del Gelsomino, a mettere insieme un gruppo di soci e sottrarre alla speculazione edilizia i quattro ettari verdi a un paio di centinaia di metri da Via Gregorio VII in prati, piccoli pascoli, orti e strutture per l’accoglienza. “Dal 2014 siamo circolo ARCI e operiamo come associazione di promozione sociale con attività educative a contatto con la natura”, spiega Barbara Manara, responsabile pedagogica ed educatrice professionale.

Nel complesso della city farm i visitatori possono sperimentare un rapporto sano e ludico con gli animali — quelli “domestici” della fattoria, ma anche volpi, faine, istrici e uccelli che vivono liberamente nel parco — partecipare alle iniziative della scuola creativa e del centro di educazione ambientale e aderire ai programmi di solidarietà condivisi con onlus e associazioni di volontariato. “Siamo in tutto una ventina di persone e ci rivolgiamo a scuole e famiglie, con centinaia di bimbi che ogni anno ci vengono a trovare”. Di questi, una trentina prendono parte, da quattro anni a questa parte, al programma “Asilo nel Bosco”, rivolto a piccoli tra i 18 mesi e 5 anni di età. Il recente incendio ha coinvolto la costruzione di 100 metri quadri dedicata proprio a questo reparto.

L’incendio del 2 agosto all’Asilo del Bosco

Come la stessa Barbara Manara ha raccontato a RomaToday, “ci siamo accorti dell'accaduto poco prima della mezzanotte del 2 agosto, perché alcune persone ci hanno avvertito che si era alzata una colonna di fuoco al centro della struttura in legno. Noi lì dentro ci facciamo 'outdoor education'. Purtroppo in mezz'ora, quaranta minuti al massimo, sono andati in fumo quattro anni di lavoro”.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha visitato ieri l’area interessata — un appezzamento verde “che per anni è stato oggetto delle mire di molti” — per dimostrare la solidarietà dell’amministrazione nei confronti di quella da lui definita come “un'esperienza straordinaria di educazione, integrazione, amore e rispetto della natura”. Mentre lo staff della Fattorietta comunica che, per ora, sarà sfruttata una tettoia in un altro settore per ospitare le attività del centro estivo ambientale, è appena lanciata una raccolta fondi destinata alla ricostruzione.

Divulgazione agricola ed educazione ambientale alla Fattorietta

Per i bambini nati e cresciuti in città le possibilità di capire come si colmano gli spazi tra ciò che arriva in tavola ogni giorno, la terra e il lavoro degli agricoltori sono giocoforza limitate. È sui passaggi di questa filiera che si sono concentrate le iniziative della Fattorietta, in un’agenda di progetti che vanno dai laboratori di preparazione e cura dell’orto all’osservazione del pollaio fino alla nascita dei pulcini. Inoltre workshop sulla lavorazione del legno, la raccolta della frutta e la preparazione delle conserve.

Poi pomeriggi in cucina per conoscere le farine e fare il pane, oppure il latte dal quale si ricava in seguito il formaggio. E anche il racconto di come e perché si tosano le pecore.

Ne abbiamo già parlato e continueremo a farlo: non dovrebbero essere forse queste le priorità di programmi scolastici finalizzati a formare cittadini consapevoli e capaci di fare scelte che impattano non solo sul mercato agroalimentare, ma anche sulla salute collettiva e il benessere di ecosistemi sempre più fragili? E, di conseguenza, non sarebbe forse il caso di rendere la partecipazione ad attività ben fatte — come quelle della Fattorietta — obbligatoria in ogni scuola e non a discrezione di presidi e insegnanti?