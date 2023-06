Fundim Gjepali. Il lavapiatti dell'Albania diventato chef di successo a Roma

Dal 2008 è chef del ristorante l’Antico Arco, insegna storica nella ristorazione romana, al Gianicolo. Arriva dall’Albania dove ha una tradizione agricola di famiglia. Ha trascorso l’infanzia tra i prodotti della terra e questo è stato per lui un prezioso bagaglio che lo ha portato a raggiungere vette importanti. Da lavapiatti a chef di successo, la sua è una storia di riscatto, ma anche di umiltà e di passione, quella stessa passione che, a distanza di anni dai suoi primi passi in cucina, lo fa essere ancora curioso e pieno di entusiasmo. Abbiamo intervistato Fundim Gjepali, lo chef che ha unito Roma e l’Albania.

Dall’Albania per inseguire il sogno di diventare chef. Sono passati tanti anni dal tuo arrivo in Italia. Chi è Fundim Gjepali oggi?

Uno chef che è riuscito ad unire due mondi che sembravano lontani ma che, in realtà, sono legati tra loro. Sono riuscito ad abbattere delle barriere, a dimostrare che il Mediterraneo è uno solo. La politica, dalla Guerra Fredda, ci ha tenuto lontani, quello che ho provato a fare in questi anni, con la mia cucina, è riavvicinare questi due Paesi meravigliosi, queste due culture che hanno tanto in comune. La mia cucina è un viaggio dai Balcani all’Italia.

Come e quando sei arrivato in Italia?

Ero minorenne e l’unico modo per entrare nelle cucine era fare l’aiutante, il lavapiatti. Sono arrivato così, in punta di piedi, in questo mondo e non ne sono più uscito. Il mio inizio in Italia è stato vicino a Tivoli, ho fatto qualche stagione sulla costiera romagnola, poi sono stato al ristorante Al Ceppo ai Parioli per 6 anni e a 25 sono diventato lo chef dell’Antico Arco; oggi sono anche uno dei proprietari del ristorante.

Quindi i tuoi maestri sono stati i fornelli, la tua esperienza te la sei costruita sul campo?

Il senso pratico l’ho imparato a casa mia, nell’azienda agricola di famiglia. Non ho fatto scuole di cucina, anche perché ho sempre lavorato tantissimo e il tempo non c’era, ma la mia curiosità mi ha portato a studiare.

Ad oggi ti senti arrivato alla meta?

Assolutamente no. A 41 anni sono ancora curioso come il primo giorno, la voglia di crescere non smette mai. Le mie origini le porto dentro e riconosco che, avere avuto a che fare da sempre con le materie prime, dalle carni al pesce, fino alle verdure, è stato un grande vantaggio, mi ha permesso di avere quella marcia in più.

Qual è la storia dell’azienda agricola di famiglia in Albania?

Mio nonno era un proprietario terriero e aveva questa azienda agricola. Con l’arrivo del comunismo l’azienda è stata requisita come tutte le proprietà private in Albania. Quando il comunismo è caduto, io e mio padre l’abbiamo ripresa, nel tempo l’abbiamo modernizzata e nel 2018 abbiamo realizzato un agriturismo di cui si è parlato nei giornali di mezzo mondo perché abbiamo ridato vita ad una realtà che era stata distrutta. Oggi siamo un punto di riferimento per chi viene a visitare l’Albania e questo mi rende molto fiero.

E in Albania hai anche un ristorante ...

Sì, nel 2016 ho aperto un ristorante con due amici, si chiama Padam Boutique Hotel, che all’inizio sembrava una pazzia. Oggi è diventata un’istituzione ed è una meta d’obbligo se vieni a Tirana. Questo progetto è stato uno dei frutti della mia esperienza a Roma, all’Antico Arco, che mi ha insegnato e mi insegna tutt’oggi tantissimo.

Da quanti anni sei a capo della cucina del ristorante al Gianicolo?

Dal 2008, ormai è la mia seconda casa. La proprietà cercava una persona che potesse dare seguito alla lunga storia del ristorante ma, allo stesso tempo, in grado di portare aria nuova e hanno scelto me. Due anni dopo, sono diventato anche socio.

Qual è la tua filosofia in cucina?

La mia è una cucina contemporanea, leale, autentica, con i piedi per terra, in gara con nessuno. Cerco sempre di fare le cose che sento, non mi piace copiare gli altri, ogni volta che cambia la stagione e arriva un prodotto, faccio delle prove, chiedo feedback ai clienti più affidabili e cerco di far diventare tutti i piatti memorabili e riconoscibili.

Per che cosa la tua cucina si distingue nel mondo?

Per il saper equilibrare tradizione e sperimentazione. I piatti della tradizione sono protagonisti e legati alle origini, ma mi piace esplorare il mondo nuovo, penso – ad esempio – al risotto che abbiamo ora in carta con burrata pugliese e ceviche peruviana cruda. Sono tre stagioni che lo rimettiamo in menu perché i clienti lo amano.

Che rapporto hai con la romanità in cucina?

La sento molto mia, molto incisa nel mio stile di vita. La cucina romana che propongo all’Antico Arco è in chiave moderna ma sempre molto attenta alla tradizione. Io amo la romanità, ci sono cresciuto dentro, sono arrivato qui che ero un ragazzino e ho trovato maestri che ci tenevano davvero alla tradizione e me l’hanno trasmessa nel mondo giusto.

Dove troviamo, invece, l’Albania nella cucina dell’Antico Arco?

In piccole note, come il tzatziki balcanico e il kebab e in alcune fermentazioni che si usano tanto in Albania e si legano bene alla cucina romana. Piccoli ingredienti che aiutano a risaltare i sapori.

Ci sono dei piatti ai quali sei particolarmente legato?

Tra i piatti iconici dell’Antico Arco ci sono, ad esempio, la Tartare di manzo con foie gras, oppure l’Agnello con i carciofi, o il piccione arrosto, o il kebab aperto, il nostro piatto che unisce Occidente e Oriente, che fa incontrare Roma e Costantinopoli.

Nel tuo ristorante ospiti personalità molto importanti, primi ministri, presidenti e delegazioni estere da tutto il mondo in visita all’Italia. È una bella responsabilità, come la vivi?

Con il tempo diventa una cosa normale. Lavorare a questo livello è come giocare ogni sera una finale di Champions League e l’obiettivo è di vincere tutte le sere. I miei clienti fanno chilometri, programmano il viaggio alla perfezione magari un anno prima, per venire all’Antico Arco, quindi, l’esperienza deve essere impeccabile. È una responsabilità che mi assumo con grande serietà e attenzione.

Tra le personalità importanti che hai accolto nei tuoi ristoranti, c’è qualcuno per cui è stato davvero emozionante cucinare?

Tanti anni fa, quando Joe Biden era il vicepresidente americano, fu molto interessante incontrarlo e cucinare per lui. È stato lui a fare un selfie con il mio telefono.

Chi c’è in cucina con te? Come si compone la tua brigata?

Siamo in 10 compreso me: il capo partita dei primi sta con me da 10 anni, quello dei secondi da più di 14 anni. È una brigata longeva con cui c’è grande affiatamento. Anche la collaborazione in sala è fondamentale, se non si racconta bene un piatto agli ospiti è un gran problema, lo stesso vale per i vini (abbiamo 1200 etichette italiane e internazionali con particolare attenzione al Lazio).

Da anni sei anche un volto televisivo, hai preso parte come giudice a Master Chef Albania, sei ospite di diverse trasmissioni tv. Ti piace questa esperienza?

La tv fa parte del mio stile di vita oggi, mi piace raccontare ciò che faccio, far conoscere la mia filosofia. La televisione mi ha aiutato tantissimo a mettermi in contatto con le persone. Non ho mai sognato di diventare un personaggio televisivo, ma ho sempre usato la tv per comunicare la mia cucina.

Concludiamo con la Capitale. Che rapporto hai con Roma e cosa rappresenta per te questa città?

Mi sono sempre sentito accolto, vivo a Monteverde, ho due figlie che sono nate qui. Per me è stato molto naturale integrarmi in questa città. Oggi sono un pendolare dei tempi moderni, perché viaggio per seguire vari progetti, ma Roma per me è casa. Io sono felicissimo di crescere qui le mie figlie. Questa città mi ha dato e continua a dare tantissimo.