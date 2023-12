Come si fanno i croissant salati? A Roma un bravo pasticciere ci risponde nel video

Sui banchi di molte buone bakery del nostro paese, così come di forni e pasticcerie che si tengono al passo coi tempi, il bancone si sta arricchendo di alcune novità. Tra brioche, girelle e fagottini, infatti, spuntano di frequente sfogliati che a prima vista non sono differenti, ma che in realtà rivelano farciture salate, a base di salumi, formaggi e a volte vere preparazioni gastronomiche che li distinguono dal resto. Ma come si preparano, esattamente, i croissant salati? Cosa li accomuna e invece distingue dai dolci più tradizionali? Siamo entrati nel laboratorio di Love, nuova caffetteria a Roma che ne offre a decine, per farci spiegare tutto dal pasticciere Gabriele Marziali. Il racconto di due ricette nel video in fondo all’articolo.

I croissant salati di Gabriele Marziali da Love

Buoni per una colazione salata — come abbiamo già raccontato nella mappatura di varie città — ma anche per merenda o una veloce pausa pranzo, i croissant “diversamente dolci” sono una linea piuttosto recente. Se ci siamo occupati di ricostruirne il percorso, tra avanguardia d’Oltreoceano e contenuti virali, è perché il loro successo è oramai assodato e queste linee, oggi, non possono mancare nei locali che hanno voglia di diversificare l’offerta. Non senza ulteriori sforzi.

“Abbiamo pensato di riprendere le forme della viennoiserie classica e di reinterpretarle in versione salata”, racconta il 32enne Marziali a CiboToday, “facendo un grande lavoro sulla selezione degli ingredienti”. Mentre il repertorio classico si affida a creme e impasti vari, la cui ricchezza è responsabile della golosità del prodotto, “in questo caso la base è soltanto una, e lascia esprimere al massimo la qualità delle materie impiegate”. Una precisazione storica: il termine viennoiserie si deve all’origine dei dolci da forno lievitati e sfogliati, introdotti a Parigi nel 1838 dall’austriaco August Lang e privi delle creme tipiche della “pâtisserie” francese. Ecco perché, in questo caso, il termine calza a pennello.

Come si prepara il fagottino ham&cheese

“Anche per la viennoiserie salata, il lavoro comincia il giorno prima”, racconta Marziali, “con la preparazione dell’impasto, tra la parte di pasta neutra e il burro — il nostro è d’Isigny di Normandia — e poi le pieghe per sovrapporli e garantire la sfogliatura”. Interessante notare come si tratti dello stesso, senza varianti, dei croissant, lasciati lievitare una notte e poi finiti in modo diverso. “Per scelta lo facciamo piuttosto neutro, senza particolari aromi né vaniglia. Solo acqua, burro e lievito, con un tocco di miele e poco zucchero per dare un bel colore in cottura”. È la tecnica del pasticciere, insieme al modo di combinare gli ingredienti, che completa la ricetta.

I fondamentali del fagottino ham&cheese di Marziali sono infatti del tutto simili al pain au chocolat, ma poi entrano in gioco prosciutto cotto di Pork’n’Roll e caciocavallo stagionato due settimane. Come mostra il video, l’impasto si stende nella sfogliatrice, “che per noi è come il martello per il carpentiere: fondamentale”, e si divide a strisce con un tagliapasta estensibile. Su ciascuna si dispongono fette di formaggio e salumi e infine si arrotola il tutto ben stretto. Un ultimo passaggio a temperatura controllata per la seconda lievitazione“ e infine la cottura, dopo aver cosparso ognuno di tuorlo e panna sbattuti e un po’ di cacioricotta grattugiato”.

La preparazione dei croissant salati di Gabriele Marziali Fagottini e girelle salate in lavorazione La farcitura di zucca per la girella salata Le girelle zucca e brie prima della seconda lievitazione

La ricetta della girella salata con zucca e brie

Prende invece spunto dagli sfogliati circolari, “magari con uvetta, come nel pain au raisin”, la girella salata farcita di zucca e brie. “Abbiamo pensato alla Francia, scegliendo però un brie nostrano di pecora a latte crudo, ma anche alla nostra campagna. La zucca arriva dal Mercato Trionfale qui di fronte, dell’azienda Rosati”.

L’ortaggio si cuoce semplicemente in forno con olio e sale e si schiaccia a forchetta, mentre il formaggio si fa a pezzettoni. Entrambi si dispongono omogeneamente sulla sfoglia tirata, “da arrotolare poi sul lato lungo, per formare un filone. In seguito si taglia a fette di 2/3 cm che si lasciano di nuovo lievitare qualche ora”. Il tocco finale è una spennellata di tuorlo e l’aggiunta di nocciole tostate, “quelle trilobate piacentine Igt che ci fornisce Bagai”. Per il risultato finale, aspettate la fine del video con tutti i consigli e le dritte di Marziali.