Torniamo con la rassegna dei più rilevanti annunci di lavoro nella ristorazione a Milano e Roma. Per chi sta cercando un’occupazione in questo settore, come chef, aiuto cuoco, cameriere, al banco o alla cassa, basta dare un’occhiata alla nostra selezione. In sala o in cucina, locali internazionali, d’alta cucina, locali di street food di ultima generazione e nuove osterie: in questo lista ce n’è per tutti i gusti.

Milano

POLPO

Ristorante di pesce cerca stagista in cucina

BIOSSERI’

Ristorante di cucina vegetariana cerca cameriere di sala

YAPA

Ristorante di cucina internazionale cerca cameriere di sala

COKE TALES

Cocktail bar con cucina cerca chef part time/full time

TRAPIZZINO

Locale di street food romano cerca operatore di cucina e banco

ROVELLO 18

Ristorante di cucina tradizionale cerca cameriere di sala con esperienza

ROSTICCERIA PALAZZI

Rosticceria cerca operatore di banco

PRINCI

Caffetteria e bakery cerca cameriere di sala e runner

LA RAMPINA

Ristorante di cucina tradizionale cerca cameriere di sala

VURRIA

Pizzeria napoletana cerca junior sous chef

MATANE

Ristorante di cucina giapponese cerca cuoco responsabile di cucina

LùBAR

Ristorante e bar di cucina siciliana cerca chef de rang

MARCHESI 1824

Pasticceria storica cerca cameriere di sala

Roma

CAMILLO A PIAZZA NAVONA

Ristorante tradizionale cerca sous chef

DOMO’ PARIOLI

Ristorante di sushi cerca cameriere di sala

RINALDI AL QUIRINALE

Ristornate di cucina italiana cerca cameriere di sala

TRILUSSA PALACE HOTEL

Ristorante di albergo 4 stelle cerca executive chef

HOTEL EDEN - DORCHESTER COLLECTION

Ristorante d’albergo a 5 stelle cerca executive chef

AROMA OSTERIA

Osteria tradizionale cerca cameriere di sala

ANNA TRATTORIA MODERNA

Trattoria di cucina tradizionale cerca chef

THE APPUNTAMENTO

Bistrot cerca senior chef de partie

TRAPIZZINO

Ristorante di street food cerca cameriere