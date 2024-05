I migliori annunci per trovare lavoro nella ristorazione tra Milano e Roma a maggio 2024

Eccoci di nuovo a passare al setaccio i migliori annunci per chi sta cercando un lavoro nella ristorazione tra Milano e Roma. In sala e in cucina, dietro le quinte e in prima linea, bar, ristoranti, enoteche, osterie, sono alla ricerca di professionisti capaci di portare a termine i compiti quotidiani di un locale. Camerieri, bartender, chef, in questa lista abbiamo raccolto i migliori annunci e occasioni per lavorare in questo mondo.

Milano

MATANE

Ristorante di street food giapponese cerca cuoco

SOULGREEN

Ristorante vegetariano e vegano cerca capo partita

TRATTORIA TREBIA

Ristorante di cucina tradizionale cerca cameriere

CROSTA

Panifico e pizzeria cerca cameriere

ALEGRE

Ristorante dentro studio di registrazione cerca chef de cuisine

IL CIRCOLINO

Ristorante di cucina italiana cerca chef de partie

ARMANI – BAMBOO BAR

Cocktail bar cerca bartender

BROLO – ORTO con CUCINA

Ristorante vegetariano e vegano cerca cuoco

LACERBA

Ristorante e cocktail bar cerca cameriere

BAR LUCE

Caffetteria e cocktail bar cerca cassiere

IL MARCHESE

Ristorante di cucina tradizionale cerca cuoco capo partita

MARECRUDO

Ristorante di pesce cerca sous chef

RISTORANTE STENDHAL

Ristorante di cucina tradizionale cerca chef de range e commis

OSTERIA COPPELLE

Ristorante di cucina romana e tradizionale cerca chef de range

THE BOTANICAL CLUB

Ristorante e cocktail bar cerca cameriere di sala

CRACCO

Ristorante d’alta cucina cerca chef de range

21 HOUSE of STORIES

Hotel cerca commis di cucina

COKE TALES

Cocktail bar con cucina cerca cuoco part time/full time

Roma

THE APPUNTAMENTO

Cocktail bar e negozio cerca bartender

THE HOXTON

Hotel cerca bartender

ASSUNTA MADRE

Ristorante di pesce cerca chef

THE SANCTUARY ECO RETREAT

Ristorante e cocktail bar cerca chef de partie

SOSPIRO TRASTEVERE

Ristorante di cucina italiana cerca cameriere

SALVA TU ALMA

Ristorante e cocktail bar cerca cameriere

ARTESANO

Pasticceria e forno cerca cuoco

ADESSO VINERIA E BISTROT

Vineria con cucina cerca cameriere

RINALDI AL QUIRINALE

Ristorante di cucina tradizionale cerca commis di sala

CHECCO ER CARRETTIERE

Ristorante di cucina romana cerca cameriere

CASA PRATI

Ristorante di cucina tradizionale cerca cameriere

IL MARITOZZO ROSSO

Locale di street food cerca capo sala

CESARE ALCASALETTO

Ristorante di cucina romana cerca cameriere

ALFREDO ALLA SCROFA

Ristorante di cucina romana cerca cuoco

TRAPIZZINO

Ristorante di street food cerca cuoco

ZUMA

Ristorante asiatico cerca bartender

BIBLIOBAR

Cocktail bar cerca bar manager