I meno attenti alle cronache sportive potrebbero non averne ancora familiarità, ma c’è chi lo equipara ai Mondiali di calcio, o addirittura al Super Bowl. Parliamo della Ryder Cup, la più prestigiosa e seguita manifestazione di golf al mondo, che quest’anno arriva per la prima volta nei pressi di Roma. Si svolgerà da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre 2023 sul campo del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio e accoglierà una stima di 50mila visitatori al dì. I quali troveranno un’offerta gastronomica di tutto rispetto. A coordinarla, nella sua fascia premium, il team dell’importante ristorante (e catering) Enoteca La Torre, insieme a numerose altre proposte a tema food. Ecco come e cosa si mangerà nella tre giorni di grande golf.

Cos’è la Ryder Cup in arrivo a Roma

Un torneo che vede sul green da un lato la squadra dei migliori golfisti statunitensi e dall’altro quella europea. Ma non è stato sempre così. Alla prima edizione del 1927, voluta dal fondatore Samuel Ryder, a battersi contro gli americani fu infatti una squadra esclusivamente inglese, alla quale nel ’73 si unì l’Irlanda e nel ’79 il resto dell’Europa continentale. A cadenza biennale, la rassegna si tiene da allora (salvo i rimandi dovuti agli attentati alle Torri Gemelle e alla pandemia covid) alternativamente nei due continenti. Fino appunto a quella odierna, attesissima e in procinto di partire alle porte della Capitale. È in programma dal 2015, quando i prestigiosi spazi del Golf & Country Club Marco Simone di Guidonia Montecelio sono stati individuati come i più adatti. In calendario vari tipi di match play su 18 buche, per un totale di 28 incontri che decideranno se gli statunitensi riusciranno a confermare il titolo del 2021.

I servizi di ristorazione premium della Ryder Cup gestiti da Enoteca La Torre

Una macchina capace di spostare flussi enormi — pur a fronte di biglietti, ampiamente sold out, che viaggiavano tra i 245 e i 540€ — coadiuvata da misure speciali per mobilità e sicurezza. Ma anche da servizi all’altezza di un pubblico piuttosto richiedente. È stata la squadra di Enoteca La Torre Group, che già gestisce uno dei migliori ristoranti di alta cucina della Capitale, ad aggiudicarsi in un bando internazionale quelli destinati al comparto premium (rivolti a chi ha acquistato pacchetti “deluxe”, ai protagonisti e agli sponsor). “Siamo abituati a gestire eventi da migliaia di persone, ma è la prima volta che ci troviamo a mantenere l’impegno per più giorni”, spiega a Cibotoday il maître e sommelier Rudy Travagli, non senza una certa emozione, “la forza del nostro gruppo è il poter contare su uno zoccolo duro di collaboratori preparati e duttili, capaci di adattarsi a contesti diversi”.

Il menu di Enoteca La Torre alla Ryder Cup

Così lo chef campano Domenico Stile, affiancato dall’executive chef per il settore catering Francesco Rivoglia, si troverà a gestire, con la scorta di Silvia Sperduti e Michele Pepponi, un team di 500 persone, suddivise tra sei cucine e tre diversi padiglioni.

“Si parte con la cena inaugurale del 27 alla Lanterna di Fuksas — protagonista un dessert al cioccolato e lamponi a forma di pallina da golf — per passare alla gestione dei Partner, Founders e 1927 Pavilion. Quest’ultimo da 700 coperti e con menu alla carta. In totale 3.500 pasti gourmet quotidiani”. Ma cosa bolle concretamente in pentola? “Il pubblico sarà per gran parte internazionale, quindi punteremo su grandi materie prime italiane preparate con semplicità. Tanto gusto e meno effetti speciali”, precisa Travagli. Si comincia con la colazione continentale a base dolce e salata — con lievitati e omelette, tra le varie — per proseguire con la merenda a base di pizza a giro. Per pranzo, antipasti con carpaccio di manzo affumicato, primi di pasta al sugo ai cinque pomodori, trofiette al ragù di polpo con olive e capperi e cannelloni al ragù di vitello. Non mancano tuttavia alcuni piatti-firma di chef Stile, tra tutti l’agnello croccante alla Villeroy con salsa di champignon, oppure la guancia di manzo fondente al Barolo. In carta anche proposte vegetariane — come la classica parmigiana di melanzane — e grandi dessert, ad esempio l’amatissimo babà all’amaretto.

L’offerta food&drink per gli spettatori della Ryder Cup

Per chi non ha la fortuna di accedere agli ambienti “deluxe”, il campo del Marco Simone offre comunque proposte interessanti. Un centinaio di punti di ristoro che giocheranno sull’italianità ma non solo, contemplando anche qualche omaggio inglese e americano. Cucina nostrana in tutte le sue declinazioni: dalla pasta alla pizza, dalle proposte di carne — con roll al manzo e formaggio, arrosticini e pollo alla griglia — alle opzioni vegetariane e gluten-free.

Come raccapezzarsi? Consultando la mappa food&drink della manifestazione oppure scaricando l’apposita app. Per placare la sete ci saranno tante stazioni di rifornimento acqua, ma anche qualcosa in più. Ad esempio The House of Peroni Nastro Azzurro, partner dell’evento, per pause rilassanti con birra alla mano (anche alcohol-free).