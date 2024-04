I migliori ristoranti dove mangiare nel quartiere San Lorenzo a Roma

Osteria-Bistrot

Osteria Da Marcello

Come tanti dei locali in voga nella Capitale tra i Cinquanta e i Sessanta, l’Osteria da Marcello era pensato per i ‘fagottari’. I gestori, in pratica, mettevano a disposizione tavoli e vino sfuso, mentre gli avventori pensavano da sé al cibo, trasportato qui, appunto, chiuso in fagotti. Marcello Santececca e la moglie Alessandrina rilevarono questa piccola insegna di Via dei Campani nel ’61, cominciando via via a preparare le pietanze — per la clientela un po’ più abbiente — che ancora sono cavalli di battaglia. C’è la pajata, la coda alla vaccinara, la trippa alla romana e l’amatriciana; e ci sono ancora gli arredi dell’epoca, quasi tutti originali. Prezzi a portata di ogni portafoglio.