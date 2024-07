I migliori ristoranti dove mangiare nel quartiere Ostiense a Roma

Dove andare per mangiare e bere bene nel quartiere Ostiense a Roma? Nella parte Sud della Capitale, ci siamo già occupati di mappare le zone di Garbatella e San Paolo, e un po’ più su dell’Aventino e di Testaccio, che sono pressoché limitrofe.

Ostiense: un quartiere gastronomicamente vivissimo

Ora ci concentriamo invece su un’area che negli ultimi tempi ha visto un vero boom di attività ristorative, tra le quali ce ne sono alcune davvero meritevoli. Nella nostra selezione troverete proposte per tutti i momenti della giornata: da pasticcerie con dolci e lievitati per la colazione a caffetterie specialty per pause caffè e merenda; poi trattorie moderne, storiche pizzerie, nonché wine bar dedicati al vino artigianale e birrerie con ottime proposte in fatto di cibo. Non mancano nemmeno le insegne internazionali, per cucina orientale a volte un po’ contaminata. Programmare un tour gastronomico in uno dei quartieri più animati della Capitale? Questa è la mappa che serve.