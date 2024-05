I migliori ristoranti dove mangiare bene nel quartiere Eur a Roma

Altro

Arthè

Una sala da tè dal gusto molto british, pur nel quartiere più ‘modernista’ di Roma. Arthè nasce come un salotto intimo e familiare, dove accomodarsi per una tazza e una selezione di dolci fatti in casa, in mezzo alle opere d’arte e artigianato che tappezzano le pareti. C’è anche un pittoresco giardino allestito con tavoli in ferro, dove accomodarsi in primavera sotto ai glicini fioriti. Le selezioni sono pregiate: tè bianchi, gialli, verdi e neri, poi infusi di molteplici essenze, serviti con le giuste modalità. D’inverno c’è anche la cioccolata in tazza con panna, da accompagnare a biscotteria e torte sempre differenti.